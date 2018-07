Teljes titokban temették el Paudits Bélát, a színész családja még a közeli barátoknak sem szólt. A szertartás július 27-én volt Ozorán.

Paudits Béla 68 éves korában halt meg, június 13-án. Bár az önéletrajzi könyvében azt írta, hogy tömegsírba temessék, végül a családja úgy döntött, hogy a fővárostól 140 kilométerre, Ozorán temetik el, anyja mellé. Barátai és pályatársai a búcsúztatóján tehették tiszteletüket, amit június 28-án tartottak a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

A temetésének pontos időpontját a családja

nem hozta nyilvánosságra,

még a közeli barátoknak sem szóltak, most pedig kiderült, hogy a szertartás július 27-én volt. Paudits utolsó éveiben zárkózottan, magányosan élt, Lajsz András azonban egyike volt azon keveseknek, akik az utolsó napjaiban is a színész mellett álltak. Többek között ezért is lepte meg a híres mixert, hogy a színész családja még neki sem szólt a temetésről. „Az ő döntésük volt, hogy nekem sem szólnak a temetésről, és ez tulajdonképpen szívük joga volt... Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha az utca emberét megkérdezték volna arról, hogy ki volt Paudits Béla legjobb barátja, tízből nyolcan ezt mondanák: Az a fura, bajuszos mixer pasas...” – mondta a Ripostnak.