Szokatlan helyszínen, a Nagystrandon szól a klasszikus zene július 31-én, kedden Siófokon. Két csobbanás között bárki belehallgathat a Görög Sisters zongorakoncertjébe, augusztus 1-jén, szerdán pedig egy rendhagyó Varázsfuvola előadásra várják a családokat a Klassz a pARTon keretében a BRTK Könyvtárban.

Idén először részt vesz – a várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő – Siófok is a klasszikus zenét népszerűsítő Klassz a pARTon nevű rendezvénysorozatban, amelynek koncertjein kötetlen formában,

nyaralás közben ismerkedhet

a közönség a komolyzenével. Siófokon elsősorban a gyerekeknek és a családoknak kínálnak tartalmas szórakozási lehetőséget a programok, amelyek július 31-én, délelőtt kezdődnek a Nagystrandon.

A Cimboránk Európa nevű interaktív, logikai és ügyességi játéktér várja majd a gyerekeket, az egész nap tartó foglalkozásokon hangszersimogatás és hangszerkészítés is lesz. Délután Korhecz Imola és a Cimbora Együttes ad interaktív koncertet a strandon, a keddi program zárásaként pedig Lukácsházi Győző tubaművész és a szabadkai Görög Sisters, azaz Görög Noémi és Görög Enikő Utazás a zongora körül című koncertjét hallgathatják meg a strandolók. Erre a programra

életkortól függetlenül mindenkit várnak,

akik szeretnék kiegészíteni a pihenést kulturális élménnyel is. Augusztus 1-jén, szerdán a Varázsfuvola rövidített és kifejezetten a gyerekek számára leegyszerűsített változata hangzik majd el a siófoki városi könyvtárban. Az előadás segítségével a legkisebbek számára is élvezhető módon lehet ismerkedni az opera műfajával. Mozart klasszikusa Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes rendezésében, fiatal pécsi operaénekesek előadásában lesz hallható, akikhez olyan elismert művészek is csatlakoznak, mint Kertesi Ingrid és Mondok Yvette. A Varázsfuvolá-ra a belépés ingyenes, a keddi programokon pedig a strandbelépő megvásárlásával bárki részt vehet, hiszen a kezdeményezésnek kifejezetten az a célja, hogy azokhoz is közelebb vigyék a komolyzenét, akik esetleg ritkábban találkoznak a műfajjal.