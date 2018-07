Benkő László: Orbán Józsinak megváltás volt a halál

Az omegás Benkő László fia, Benkő Balázs jó barátként rengeteget segített Orbán Józsefnek az utolsó időkben is. Azt mondta, a 100 Folk Celsius frontembere az utolsó hetekben elhagyta magát. Szerinte „nem fért bele a világnézetébe”, hogy olyan rossz állapotban volt.

A rák ellen vívott hosszú és kemény küzdelem után, hétfő hajnalban meghalt Orbán József, a 100 Folk Celsius zenekar frontembere. A zenész álmában halt meg a kórházban, ahova két héttel korábban került, mert annyira leromlott az állapota. Barátja, Benkő Balázs akkor a kórházba kerüléskor azt mondta, „néha elfogadja az ételt, néha nem. Nagyon ramaty állapotban van. Le van fogyva, semmi ereje, teljesen elhagyta magát. Nem tudja elfogadni, hogy ez vele megtörténhet. Mindig

az élet császára volt, minden úgy történt, ahogy ő akarta,

ez az állapot pedig nem fér bele az ő világnézetébe.” Most, a hétfői hír után pedig azt mondta a Blikknek, hogy Orbán nem volt egyedül az utolsó napokban, mert sokan látogatták. „Mégis az utolsó órában teljesen egyedül volt, hiszen hajnalban, álmában ment el. Senki nem fogta a kezét, pedig két nappal korábban én is bent voltam, a kedvese, Andrea pedig az előtte lévő nap is ment, beszélt hozzá. Szegény, ő is nagyon összetört” – mondta Benkő Balázs.

Littvay Imre, a 100 Folk Celsius zenekarvezetője, aki bent volt Orbán Józsefnél a kórházban, azt mondta a lapnak, hogy „szegény, ott feküdt az ágyban, és már beszélni is alig tudott. Akkor már tudtam, hogy meg fog halni. [...] Kedden kapjuk meg a papírokat, hogy intézni tudjuk a temetést. Ő

azt kérte, hogy hazamehessen.

Az édesanyja mellé temetjük, ezt szerette volna. A szülei már meghaltak, és két testvére is elment.” Sok ismerője úgy gondolja, hogy Orbán József azért nem tudta összeszedni magát a kemoterápiás kezelések után, mert nagyon megviselte, hogy az utóbbi időben több közeli hozzátartozóját is elvesztette.

Az egykori zenekartag, a 100 Folk Celsiusból 1996-ban kilépett Heilig Gábor így emlékezett barátjáról a Borsnak: „nehéz bármit mondani arról, hogy mit érzek most. Talán annyit tudnék, hogy Józsi egy halálosan megbízható ember volt a színpadon. Nem ő volt a világ legjobb gitárosa, a legjobb énekese és táncosa sem, de

úgy tudott bánni a közönséggel, mint senki.

Ebben világklasszis volt, csodálatraméltó módon találta meg a hangot a hallgatósággal, fantasztikus bulihangulatot varázsolt mindenhova, ahol csak fellépett. Jó barát volt és jó ember” – fejezte be Heilig Gábor.

Az Omega billentyűse, Benkő László, akinek Orbánhoz hasonlóan szintén volt daganatos betegsége, azt mondta a Lokálnak, hogy „tegnap hajnalban hívták a fiamat, Balázst a kórházból, hogy Józsi eltávozott közülünk. Habár számítottunk rá, mégis nagyon megdöbbentett a hír, még most se tudom felfogni. [...] Hiába sikerült legyőznie a rákot, a kemoterápiák miatt nagyon legyengült a szervezete, ami miatt egyre rosszabbodott az állapota. Én

próbáltam neki segíteni a példámon keresztül, de nem volt benne már akarat a gyógyuláshoz.

Ő mindig is egy ízig-vérig bohém zenész volt, aki nagykanállal habzsolta az életet és nem tudta feldolgozni, hogy ennek az életnek már vége. Nem akart enni, rengeteget dohányzott és a gyógytornász utasításait se követte, teljesen elhagyta magát. Az utolsó hónapokban folyamatos ápolásra szorult, 38 kilóra fogyott, két hete pedig olyan rosszul lett, hogy be kellett vinni őt a kórházba. Én kedden voltam bent nála utoljára, szegénykém már se beszélni, se mozogni nem tudott, tudatánál se volt. Odamentem hozzá, megfogtam a kezét, beszéltem hozzá. A szemébe néztem, és úgy tűnt, mintha tudná, ki vagyok és örülne nekem.

Olyan rosszul volt már, hogy megváltás volt neki a halál

– mondta barátjáról Benkő László a lapnak.