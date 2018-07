Ez lesz a Sziget egyik legnagyobb partihelyszíne

A Sziget egyik legnagyobb partihelyszínén, a Bacardí Arénában több mint 30 buli várja az látogatókat. Mutatjuk az idei kínálatot, a teljesség igénye nélkül.

Joshua Steele, azaz Flux Pavilion alapozza meg a hangulatot az első napon. A brit producer-dj-dalszerző az EDM-világ egyik legismertebb alakja, aki ugyanúgy fellép Glastonburyben, mint a Readingen vagy a Coachellán is. Játszott már a Foregign Beggarsszal, az Exaple-lel is. A Yellow Claw, vagyis az amszterdami páros, Jim Taihuttu (Jim Aasgier) és Nils Rondhuis (Nizzle) fellép. A páros 2010-ben robbant be a köztudatba, néhány hete a Tomorrowland közönségét szórakoztatták.

A The Him egy holland producer-DJ-duó, melyet Jeroen Kerstens és Steven Berghuijs alkot, 2013 óta dolgozik együtt, annak idején egy Tiesto remixversenen álltak össze. Azóta számos dalt készítettek együtt, ezek közül talán a legismertebb talán a Feels Like Home. A Billboard szerint Sam Feldt a modern house szupersztárja. Az 1993-as születésű, deep house-ban utazó holland producer 2015-ös első nagy sikere, a Give Me Love volt. Sam Feldt mindössze hét éves volt, mikor megalakult az Above & Beyond brit trance csapat, ami az elektronikus zenei színterén kifejezetten veteránnak számít. Jonathan „Jono” Grant, Tony McGuinness és Paavo Siljamäki alkotta csapat zenéit Tiësto, Armin van Buuren, Ferry Corsten, ATB, Paul van Dyk is rendszeresen játssza. A kaliforniai Jeff Montalvo, azaz Seven Lions keveri a trance, a melodikus dubstep, a drum and bass, a glitch hop és az electro house elemeit és ennek szellemében írja újabb és újabb slágereit. Nem véletlen, hogy a legjobb amerikai dj-díjára is jelölték. Legfrissebb felvétele most július közepén jelent meg, melyet egyik állandó partnerével, az ausztrál énekesnővel, Fiorával rögzített.

Az idén 28 éves párizsi dj-producert, Michael Calfan-t Bob Sinclair fedezte fel még tíz évvel ezelőtt, azóta csak írja azokat a house slágereket, amelyeket sokan ismernek, csak nem feltétlenül tudják, hogy Calfan írta. Ilyen például a Prelude, a Nobody Does It Better vagy a Treasured Soul. Az indiai felmenőkkel rendelkező kaliforniai Niles Hollowell-Dhar már nem volt ismeretlen az elektronikus zenei világban, amikor 2014-ben elindította electro house szóló projektjét KSHMR néven, és rögtön a csúcson nyitott, hiszen egyrészt Tiësto konferálta fel debütáló szettjét a miami Ultra Music Festival közönségének, másrészt vele és Vassyllal közös munkájának gyümölcse, a Secrets azonnal meghódította az EDM-listákat. Don Pepijn Schipper művészneve, a Don Diablo jól csengő márkanév lett Hollandiából. Számos karitatív tevékenységben is részt vesz, Dance4llife első számú nagykövete, mely a HIV megelőzésében nyújt segítséget a harmadik világban élőknek, de egy rákkutatással, megelőzéssel foglalkozó szervezet munkáját is segíti.

A nemzetközi porondon az egyik legismertebb hazai csapat, a StadiumX elsősorban progresszív house-felvételeikkel futottak be: először Taylr Renee énekesnővel közös számukkal a Howl at the Moonnal kerültek be a köztudatba. Ez a szám elérte a Beatport toplista első helyét, és a legtöbbet játszott dal volt a 2014-es Ultra Music Festivalon. Dolgoztak már Nicky Romeróval, Tom Swoonnal, a Rico and Miella duóval. Az Aréna záró bulijának egyik fellépője az ElRow-ban rezidens kanadai páros, az Art Department lesz. Az ElRow másik kiemelkedő fellépője, a madridi születésű DJ-producer, De La Swing, aki leginkább technóban és tech-house-ban utazik.