Este kiderül, hogy van-e bugyi az énekesnőn

A Sziget Fesztivál ötödik napja is eseménydús lesz: érkezik az egyik legjobban várt fellépő, a 22 éves Dua Lipa. Előtte az Oasis egykori frontembere, Liam Gallagher szórakoztatja majd a közönséget, aki nyilván első szólólemezéről is előad néhány dalt a volt zenekara nagy slágerein kívül.

Vasárnap a Sziget Nagyszínpadán a Halott Pénz kezd. A pécsi zenekar 2004-es megalakulása óta szinte minden hazai fesztiválon ott van, ráadásul idén már három arénás koncertet is adtak: Győrben, Debrecenben és Budapesten is. A nagyszínpad szünetbulija vasárnap egy hatalmas közös éneklés lesz. Ezután a népszerű izlandi zenekar, a Kaleo koncertezik. A banda 2012-ben alakult, egy évvel később pedig már 910 000 példányt adtak el első lemezükből világszerte. 2017-ben a No Good című számukat

Grammy-díjra is jelölték

a legjobb rockelőadás kategóriában, de végül Leonard Cohen You Want It Darker című száma nyert.

Utánuk jön Liam Gallagher. Az Oasis egykori frontembere 2017-ben adott ki először szólólemezt As You Were címmel. Megjelenése előtt azt mondta, hogy „a dallamok betegek, a szövegek pedig kib.szott viccesek lesznek”. Most le lehet ellenőrizni, hogy igaza volt-e.

Az Oasis 2010-ben már fellépett Budapesten, Liam testvére, Noel pedig 2016-ban koncertezett a Szigeten. Liam Gallaghert szintén egy brit sztár váltja a színpadon: a 22 éves Dua Lipa

a Sziget egyik legjobban várt fellépője.

Az albán származású angol énekesnő már 2008-ban elkezdett feltöltögetni magáról a YouTube-ra videókat, amiken különböző feldolgozásokat énekel. 2015-ben pedig jött az áttörés, lemezszerződést írt alá a Warner Bros Recordsnál, 2017-ben pedig megérkezett a várva várt első lemeze Dua Lipa címmel. Az énekesnő ezután lett igazán népszerű, 2018-ban megnyerte a Brit Awardsot, és idén

ő énekelt a Bajnokok Ligája döntőjének félidejében.

Az énekesnő egyébként nagyon laza: korábban megírtuk, hogy egyik alkalommal bugyi nélkül indult el otthonról, később pedig lekapták a fotósok, ahogyan egy londoni parkban cigánykerekezik. Bízunk abban, hogy hasonló mutatványokkal rukkol elő vasárnap is.

A korábbi napokhoz hasonlóan a mai napon is a Petőfi Rádió – Telekom Volt Fesztivál színpadán a 2018-as Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató egyik jelöltje lép fel, ezúttal a Jetlag. A Molnár Tamás és Czoller Bence által 2016-ban alapított elektropop-zenekar már a bemutatkozó bulijával megtöltötte az Akvárium Kishallt, és már túl vannak egy telt házas koncerten is, ami az A38 hajón volt, és februárban látványos, nagy sikerű lemezbemutatót tartottak szintén az Akváriumban. A zenekar sztorija a repülés köré épül: színpadi show-jukban stewardessnek öltözött táncosokkal és tematikus látványelemekkel dramaturgiailag is utalnak arra, hogy a néző nemcsak egy koncertre, hanem sokkal inkább egy repülőútra vált jegyet. A Jetlag első albuma, a Check-In idén jelent meg, ezen kapott helyett például a Sziluett című szám is, amit Izlandon, a sarki fénnyel a háttérben forgattak. A szám dalpremiere az Origón volt.

A magyar fesztiválokon már rutinosan fellépő Ivan & The Parazol is koncertezik vasárnap. A 2010-ben alapított banda stílusát alapvetően a '60-as, '70-es évek zenei világa határozza meg, a kortárs irányzatokkal ötvözve. A külföldi szitizenek is érteni fogják a dalokat, hiszen néhány kivételt leszámítva a szövegeket angolul írják.