Férfias élmények a múzeumban

Az elmúlt századok férfivilágáról nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen. A kiállítás a férfiélet legkülönbözőbb emlékeit mutatja be a gyerekkor játékaitól kezdve a viseleti darabokon és munkaeszközökön át egészen a szimbolikus jelentőséggel bíró tárgyakig.

Tárgyakon, sorsokon és történeteken keresztül mutatja be a 19-20. század férfivilágát a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken nyíló néprajzi kiállítás. Terendi Viktória kurátor a Férfiak a múltból című tárlatról rendezett szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a páros kiállítás első, a nők társadalmi helyzetét és annak változásait bemutató részét tavaly láthatta a közönség. A kiállítás a férfiélet legkülönbözőbb emlékeit mutatja be a gyerekkor játékaitól kezdve a viseleti darabokon és munkaeszközökön át egészen a szimbolikus jelentőséggel bíró tárgyakig. Ilyen, a tulajdonosának egy-egy kisközösségen belül betöltött helyét jelző tárgy volt a festett és faragott gondolkodószék, az értékes zsebóra vagy a mívesen megmunkált pipa, melyekből több is látható a közgyűjtemény egyik földszinti kiállítótermében.