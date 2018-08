Futballsztárt faragna fiából Madonna, de magára is van ideje

Nemrég Madonna Portugáliába költözött, hogy a 12 éves fia focista-karriert építhessen. Az új kultúra megismerése végül arra inspirálta az énekesnőt, hogy új albumot készítsen. A lemez még az idén megjelenik.

Madonna került a legutóbbi Vogue Italia címlapjára, mivel augusztus 16-án lesz 60 éves. Az újságnak adott interjúban pedig arról is beszámolt, hogy még az idén megjelenik egy új albuma. A lemezt az inspirálta, hogy nemrég Lisszabonba költözött, ahol nagyon sok új emberrel ismerkedett meg. „Rengeteg nagyszerű zenésszel megismerkedtem. Már be is fejeztem velük a közös munkát a következő albumonhoz. Szóval Lisszabon nagy hatással volt a zenémre és a munkámra” – mondta az énekesnő.

Madonna a 12 éves fia, David Banda miatt költözött Portugáliába, hogy valóra váltsák a fiú álmát, és profi focista lehessen – írta a Billboard.

„Amikor a fiad két gólt lő, akkor hirtelen elfelejted, hogy a meccs szombat reggel 9-kor kezdődött” – írta az énekesnő ehhez a májusi képhez. Végül a Portugáliában töltött idő nemcsak a fiának tett jót, hanem Madonnát is megihlette. Utoljára 2015-ben jelent meg albuma, Rebel Heart címmel.