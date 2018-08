Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye lesz Bugacon

Nagy csatajelenettel emlékeznek meg a pozsonyi ütközetről a Kurultajon. A látványos műsor előtt jövő pénteken a parlamentben is vendégül látják a Kurultajra érkező delegációk 250 képviselőjét.

Idén augusztus 10-12 között lesz a jubileumi Kurultaj – magyar törzsi gyűlés, Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye a Bács-Kiskun megyei Bugacon. A találkozóra világhírű hadi hagyományőrzők, zenészek, sportolók és tudósok is érkeznek,12 országból 26 nemzet képviseletében. „A Kurultaj a lelki egyesítésnek rendkívüli és ünnepi alkalma, amelynek szellemisége kelettől nyugatig 150 millió embert érint meg Jakutföldön át egészen Bugacig. A rokon tudat egy sajátos bizalmi tőke is, és az egyik nagy erénye éppen az, hogy történelmi empátiával képes megszervezni ezt az európai viszonylatban is egyedülálló rendezvényt” – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke a tegnapi sajtótájékoztatón.

Lezsák Sándor, aki egyben a térség országgyűlési képviselője is, azt is elmondta, hogy jövő pénteken a parlamentben is vendégül látják a Kurultajra érkező delegációk 250 képviselőjét. Szabó László, Bugac polgármestere azt mondta, hogy 2008 óta támogatja a Kurultajt, amelyet egyre színvonalasabban rendeznek meg, és mára beépült a település hétköznapjába, gazdasági-kulturális életébe. A Kurultaj legkiemelkedőbb programjai közé tartoznak a lovas harci bemutatók, ahol a Kárpát-medencei és a rokon népek legjobb hagyományőrzői mutatják be a lovas nomád haditechnikát. Idén az egyik leglátványosabb műsort a pozsonyi csata 1111. évfordulója alkalmából adják elő, a keleti lovas csapatok összecsapnak a nyugat-európai páncélos seregekkel – írta a Magyar Idők. A Kurultaj részletes programját a rendezvény hivatalos oldalán találja.