Szombaton átveszik az uralmat a britek a Szigeten. A Nagyszínpadon fellép Lianne La Havas, a Bastille és a Mumford & Sons is. De két koncert között azért minden nemzet a magasba emelheti majd a saját zászlóját.

Már-már hagyomány, hogy a Punnany Massif fellép a Sziget nagyszínpadán, 2013-ban a fesztivál hivatalos himnuszát is ők írták. Idén a szombati napon koncerteznek a nagyszínpadon. A Punnany Massif fennállásának 15. évét egy májusban kiadott lemezzel ünnepelték. A válogatáslemezre a 15 „legpunnanybb” daluk került rá. Az ünneplés azonban itt még nem ért véget: júliusban a Budapest Parkban egy karneváli hangulatú koncertet adtak, szambatáncosokkal.

A pécsi hiphopzenekar után egy brit énekesnő érkezik a nagyszínpadra. Lianne La Havas Paloma Faith háttérénekeseként kezdte, majd 2010-ben lemezszerződést kapott a Warner Recordstól. Ezek után két évet töltött dalszerzéssel, 2012-ben pedig megjelent az első lemeze Is Your Love Big Enough? címmel. A kritikusok nagyon pozitívan fogadták, az iTunes Best of 2012 megválasztotta az év albumának. 2017-ben jelölték a British Awardson a legjobb brit női előadónak, azonban Emeli Sandé elhappolta előle a díjat.

Az Lianne La Havas koncertje után 15 ezer zászlót osztanak ki a nagyszínpad előtt, de a látogatók magukkal vihetik saját országuk lobogóját is a Flag Partyra.

Igazi brit-nap lesz a nagyszínpadon, ugyanis a Bastille is koncertezik. A londoni alternatív zenekar 2013-ban futott be a Bad Blood című albumával. 2014-ben megnyerték a Brit Awardsot legjobb brit áttörés kategóriában. Legújabb lemezüket 2018-ra ígérték, reméljük, hogy a Szigetre is elhoznak róla néhány számot. Utánuk egy szintén brit alternatív zenekar, a Grammy-díjas Mumford & Sons zár a nagyszínpadon. A zenekart Marcus Mumford alapította még 2007-ben. Három nagylemezt adtak ki, a Babel című lemezükkel 2013-ban a Brit Awardson az év zenekara lettek, és a Grammy-díjat is ezért a lemezért kapták. A zenekar a folk-rockban utazik, amit kifejezetten izgalmas lesz hallgatni a nagyszínpadon főműsoridőben. Ott a helyünk.

Szombaton a Blahalouisiana is fellép a Sziget Petőfi Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpadán. A zenekart 2012-ben alapították, majd 2014-ben bejutottak a Nagy-Szín-Pad! nevű tehetségkutatóra, ahol olyan előadókkal versenyeztek a győzelemért, mint az Ivan & The Parazol, a Cloud 9+, és a Halott Pénz. Az év végén kiadták Without me című kislemezüket, amin három dal kapott helyet. 2015-ben pedig már bejárták a legnagyobb nyári fesztiválokat is,2016 áprilisában jelent meg első önálló nagylemezük.

Fellép még a Bérczesi Róbert alapította Hiperkarma is. Néhány kihagyást leszámítva 2000 óta működik a zenekar, azóta több nagy fesztiválon is felléptek. Idén például az erdélyi Double Rise Fesztivál hivatalos himnuszát is ők szerezték, a Napsütötte rész című daluk a 2018-ban megjelent albumukon jelent meg.