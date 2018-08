BMX-es szaxofonos képviseli Magyarországot a fiatalok Eurovízióján

203 centiméter magas, nagyon jól BMX-ezik, szereti az extrémsportokat és még szaxofonozik is. A 18 éves Bencze Máté képviseli Magyarországot a Fiatal Tehetségek Eurovíziós Versenyén augusztus közepén.

Bencze Máté bemutatkozott a nemzetközi közönségnek is, bár egyelőre csak virtuálisan: a Fiatal Zenészek Eurovíziós versenyének honlapján megjelent cikkből is kiderül, hogy a 18 éves debreceni születésű fiatalember a zene mellett

extrémsport rajongó és tehetséges BMX-es.

Hangszeres tudása mellett termete is figyelemre méltó: 203 centiméterével nem tud könnyen eltűnni a tömegben. Az elmúlt években számos versenyen végzett kiemelkedő helyen, és a Duna Televízió Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató műsorának 2017-es és 2018-as évadába is bekerült. Az edinburgh-i versenyen való indulás jogát is itt nyerte el, az MTVA különdíjaként. Bencze Máté augusztus közepén utazik a helyszínre, ahol próbák várják majd, és ahol megismeri a többi ország indulóit is. A Fiatal Zenészek Eurovíziós Versenyének augusztus 18-i és 19-i elődöntőit a mediaklikk.hu oldal élőben közvetíti, magyar idő szerint 19 órától. Bencze Máté augusztus 18-án áll színpadra.