A fesztivál második napján már nincs mese, beindul a gyár, minden helyszínen dübörögnek a programok. A csütörtököt magyar együttes, a legutóbbi Nagy-Szín-Pad! győztese, az Apey and the Pea indítja be a nagyszínpadon, aztán este már a világ legismertebb és egyben legkedveltebb virtuális együttesére, a Gorillazra tombolhat a közönség a placcon. Mutatjuk az idei Sziget csütörtöki programját.

A második napon már nyoma sem lehet a bemelegítő hangulatnak, hiszen a fesztivál valamennyi helyszíne üzemel. A Dan Panaitescu Nagyszínpadon 16 órakor kezd az idei Nagy-Szín-Pad! győztese, az Apey & the Pea. A már sokfajta műfaji besorolást megélt együttest mi csak a hard rockkal ajándékoznánk meg, de voltak ők már sludge, metal, stoner, grunge együttes is. A banda 2008 végén alakult Budapesten, Áron Andris (ex-Neck Sprain) szólóprojektjéből átalakulva, illetve egykori Superbutt-tagokkal (Makai László, Prepelicza Zoltán) kiegészülve.

Egyik

nagy fegyverük az agresszív és látványos élő előadásmód,

aztán ott vannak a kemény gitárriffek is. Az Apey & the Pea 2017 szeptemberében adta ki legújabb, harmadik albumát, a HEX-et. A 2008-as megalakulás óta számos külföldi és itthoni sikert könyvelhettek már el magáénak, többek között a 2015-ben elnyert Fonogram-díjat, az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele kategóriában. Zenéjük magját a zúzós, klasszikus metál adja, amihez összetéveszthetetlen, sötét hangulatú előadásmód párosul.

Őket követi a nagyszínpadon majd a belga fiú, akinek szólóprojektje érdekes módon Oscar and the Wolf névre hallgat. A fiatalember fülbemászó hangján énekel az elektronikus dallamokra. Első albuma még csak négyéves, azóta már ráhívott még egyet, az Infinity tavaly jelent meg. Az előadó polgári neve egyébként Max Colombie, és nagyon valószínű, hogy

sokakat képes lesz elringatni a nagyszínpad előtti placcon.

A csütörtöki szünetbuli a nagyszínpad előtt a különleges szemüvegekkel operáló love party lesz, utána pedig érkezik a brit Bonobo élő koncertjével. A multiinstrumentalista zenész a nagyobb koncertekre teljes zenekarral készül. A 42 éves brit zenész már jó ideje működik a szakmában, első lemeze még 2000-ben jelent meg, azóta pedig kiadott még 5-öt.

Bonobo után a Sziget nagyszínpadát ezen a napon a világ legismertebb virtuális zenekara, a Gorillaz foglalja el. A formáció nemrégiben új lemezzel jelentkezett, The Now Now címmel. Damon Albarn most sem fukarkodott a stílusparádéval, de ami biztos összekötő kapocs, az a könnyed, lötyögős denszelésre motiváló ritmusok. Ez a klipszám például George Bensonnal közösen készült.

A nyitónapon, szerdán még alvó A38-színpad csütörtökön már teljes gőzzel üzemel. Az este egyik legizgalmasabb fellépője ott Seasick ('tengeribeteg') Steve lesz, a lassan 70 éves fószer, aki elképesztően dögös és mindenféle amerikai stílussal kevert blueszal operál. Ha valaki csak hallgatja a végeredményt, biztosan nem arra gondol, hogy ezt egy 60 fölötti valaki játssza. Steve, azaz polgári nevén Steven Gene Wold apja is zenész volt, főleg boogie-woogie-t játszott zongorán. A néhányéves Steve pedig

próbálta ellesni tőle a tudást, de nem volt kitartó,

viszont pár évvel később megtanult gitározni. A nagyapja autószerelő műhelyében dolgozó, egyébként zenész K. C. Douglastől tanulta a bluesos alapokat. Seasick Steve zenéjének további érdekessége, hogy legtöbbször a saját készítésű gitárjain adja elő. A hangzás és a látvány érdekessége, valamint az ezek mellé párosuló dögös zene miatt kötelező a megjelenés a fesztiválozóknak.

Hörgő hangok

A világzenei színpad is csütörtökön indul. A színpad első napján kizárólag magyar formációk zenélnek majd, kezdi a Zuboly, majd a Kistehén folytatja. Este 8 órától pedig a Meszecsinka zenél, amelynek története egészen a Korai Örömig nyúl vissza. Az izgalmas énekhangon hörgésre is hajlamos Oláh Annamáriával fellépő Meszecsinka biztosan maradandót alkot a főműsoridőben. Utánuk jön a Ladánybene 27, majd az Anima Sound System zárja a napot a színpadon.

Az Európa Színpadon csütörtökön egy igazi vagány áll színpadra, a holland Fresku. A rapper már 10 éve építgeti a karrierjét, és ha eddig nem is sikerült Kendrick Lamar ismertségi szintjére jutnia, az biztos, hogy nem a keménység hiánya miatt volt.

Ami a zenén kívüli töltődést illeti, a csütörtöki kínálatból egy nagyon érdekes beszélgetést választottunk. Ma az alkotói hajlammal megáldottak hallhatnak érdekes és nagyon hasznos előadást a szerzői jogokról. Tehát ott a helye a filmeseknek, zenészeknek és bárkinek, aki mások alkotásait is szeretné felhasználni a sajátjához.