A Bon Bon együttes és a TNT énekese lesz a Sláger Téma vendége

Augusztus 5-én Szolnoki Péter és Török Tamás, azaz a Bon Bon együttes, valamint a TNT énekese, Dobrády Ákos lesznek a Sláger Téma vendégei.

Az augusztus 5-ei Sláger Téma első órájából kiderül, ha egy zenekar 23 éves karrierjében 16 nagylemez születik, sláger pedig szinte számolatlanul, akkor nem vitás, hogy részei a hazai poptörténelemnek.

A Sláger Témából megtudhatjuk Szolnoki Péter és Török Tamás a Bon Bonon kívül még milyen egyéb zenei produkciókkal járult hozzá a magyar könnyűzene fejlődéséhez. Az együttes slágerjeire építő,

„Nem vagyunk mi angyalok" musical történetét és premierjének időpontját is elárulja a két zenész a vasárnapi adásban. Ahogy Bon Bon zenei sikerének titkát is, amihez 23 éve kitartóan ragaszkodnak, minden vele járó konfliktus ellenére. Legújabb daluk, az Itt minden ugyanaz kapcsán kiderül majd, hogyan is sikerült annyi hazai sztárt, közte Gubás Gabit, Kautzky Armandot és Pindroch Csabát meggyőzni, vállaljanak szerepet a hozzá készült klipben.

A vasárnapi Sláger Témában 21 órától Dobrády Ákos lesz a vendég, akit a 300 ezer eladott lemezt, 5 arany-, 4 platina- és 1 gyémántlemezt jelentő TNT aranykorszak sikerreceptjének titkáról is faggatja majd a műsorvezető. De szó esik szólókarrierjéről, az Emiliával, a Big Big World világslágert jegyző énekesnővel közös daluk nemzetközi visszhangjáról. Sőt, még arra is fény derül, hogyan is áll legnagyobb álmával, hogy szintén duettet énekeljen az olasz világsztár Laura Pausinivel. Valamint megismerhetjük egy már megvalósult álmát, az egyre több országba eljutó Kicsi Gesztenye Klubot is.

2018. augusztus 5-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Szolnoki Péterrel, Török Tamással, azaz a Bon Bon együttessel, Dobrády Ákossal, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!