A hőmérő mellett a szórakozás is a csúcson jár Siófokon

A jó idő és az ilyenkor is kellemes Balaton mellett augusztusban óriási programválaszték várja a Siófokra látogatókat. A PLÁZS-on egyedülálló koncertet adnak a Neoton Família tagjai, lesz Total Dance Fesztivál Balatoni Retró Láz is a '90-es évek sztárjaival, és a We Love Balaton is itt ünnepel. A Színpartra önálló esttel érkezik Hernádi Judit, de Cseh Tamás-emlékest és látványos musicalek is szerepelnek a szabadtéri színpad programjában. Idén először Magyarország legnagyobb gamer showja, a PlayIT is Siófokra látogat, emellett augusztus 20-ára készülve természetesen idén is megrendezik a Bor és Kenyér Ünnepét, a hónapot pedig a Bor- és Fröccsfesztivál zárja.

Kezdődik a nyár utolsó hónapja, de még nem késő gondoskodni a nyaralásról, hiszen a várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok augusztusban is korosztálytól függetlenül, változatos programokkal vár mindenkit.

Augusztus 3-án, pénteken rendezik meg a PLÁZS-on a már hagyományosnak mondható Scitec Muscle Beach testépítőversenyt, este viszont már a retróé lesz a terep: egyetlen nyári balatoni koncertjüket adják a Neoton Família sztárjai. Az egyedülálló fellépésre különleges látványvilággal is készülnek, az előzenekar a népszerű New Level Empire lesz.

Augusztus 3-án egy másik nagyszabású koncert is lesz a városban. A Rocklegendákon Vikidál Gyula és Varga Miklós mellett a Z'Zi Labor énekese, Janicsák István és a Prognózis frontembere, Vörös István lép fel a Színparton. A koncerten a B52 együttes és a Generál szimfonikus zenekar kíséri majd a rocklegendákat.

Augusztus 10-én Fenyő Miklós érkezik a szabadtéri színpadra, a hétvégén pedig folytatódik a retroláz a PLÁZS-on is, ahol augusztus 11-én rendezik meg az év legnagyobb szabadtéri retrofesztiválját. A '90-es évek hangulatát a Rednex és Mr. President segít megidézni. Augusztus 15-én ismét egy magyar legenda, Charlie zenél a Színparton, ahol a koncertek mellett augusztusban is folytatódnak a szombati színházi esték.

Augusztus 4-én a Soproni Petőfi Színház vendégeskedik Siófokon látványos SingSingSing című musical show-jával, amelyben ismert zenés darabok slágereiből láthat és hallhat összeállítást a közönség. A műsorban a Soproni Petőfi Színház tagjai mellett, az Operettszínház, illetve a Madách Színház művészei és külföldi musicalszínészek is közreműködnek 20 fős tánckarral kiegészülve.

Egy héttel később, augusztus 11-énHernádi Judit prózai és zenés önálló estje, a Hernádi: Pont szerepel a Színpart műsorán. Augusztus 18-án a PS Produkció előadása, a Sakk (Chess) című musical lesz látható, amelynek szövegkönyvét Tim Rice, zenéjét pedig az ABBA-ból ismert zeneszerzőpáros, Björn Ulvaeus és Benny Andersson készítette. A musical két hidegháborús sakkvilágbajnoki döntő történetét dolgozza fel, de nem hiányozhat belőle a szerelmi bonyodalom sem.

Augusztus 25-én pedig egy különleges Cseh Tamás-est zárja az évadot. Az ikonikus előadó munkásságát, aki idén lenne 75 éves, ezúttal olyan neves színészek idézik meg, mint Udvaros Dorottya, Für Anikó, Tompos Kátya és Kálloy Molnár Péter. A Bereményi Géza, Másik János, Novák János és Cseh Tamás által megírt dalok Hrutka Róbert hangszerelésében hangzanak el.

A felsorolásból természetesen nem maradhat ki az augusztus 20. köré szerveződő Bor és Kenyér Ünnepe sem, amely a régió egyik legfontosabb kulturális eseménye. A nép- és világzenei koncertek mellett néptánc, családi programok, vásár és gasztronómiai programok várják a látogatókat az ötnapos fesztiválon, augusztus 16-20. között. Sztárfellépők is lesznek a hajóállomáson, a Balaton partján felállított színpadon: koncertet ad többek között Tóth Vera, Deák Bill Gyula, Gerendás Péter és a 100 Tagú Cigányzenekar is. A rendezvény hagyományőrző programjai között a kenyérszentelés és a város borának megválasztása is szerepel, az eseményt pedig idén is tűzijáték zárja majd augusztus 20-án.

Ezen a hétvégén egy egészen más jellegű fesztiválnak is otthont ad Siófok. Augusztus 18-19-én itt rendezik meg az ország legnagyobb gamer eseményének számító PlayIT-et, méghozzá a nemrégiben átadott Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A látogatókat helyszíni nevezéses versenyek, a legfrissebb játékok, illetve kipróbálható VR és AR eszközök várják. Emellett lesznek videós és cosplay vendégek, valamint szórakoztató színpadi műsorok is.

Az ünnepi hétvégi kínálatot színesíti a PLÁZS és a We Love Balaton elektronikus zenei fesztiválja is, amely az ország legnagyobb egy napos szabadtéri rendezvénye, és idén az ausztrál Will Sparks lesz a sztárfellépője augusztus 19-én.

Mindeközben pedig a már megszokott ingyenes kulturális programok is folytatódnak augusztusban: hétköznapokon, a Fő téren gyermekkoncertek, illetve a Belvárosi Zenei és Néptánc Estek várják az érdeklődőket. Fellép többek között a Barabás Lőrinc Quartet, a Duna Művészegyüttes, illetve Falusi Mariann és Lang Györgyi is. A Jókai parkban megrendezésre kerülő Zene a zöldben sorozat keretében pedig a Rosa Eterna Duo, a Luis Eduardo Castagno trio és a zongoraművész Tóth-Vajna testvérpár koncertjeit lehet meghallgatni ingyenesen.

Szintén a komolyzenei kínálatot bővíti a 2018-ban már negyedik alkalommal megrendezett Majestic Sounds elnevezésű orgonahangverseny-sorozat, amelynek keretében augusztus 6-án, 13-án és 20-án zenélnek vendég orgonaművészek a siófoki Sarlós Boldogasszony Plébániatemplomban.

A hónap végén pedig a balatoni borok legjavát felsorakoztató Bor- és Fröccsfesztivál idén új helyszínen, a Nagystrandon várja a látogatókat. A fesztiválon fellép a Budapest Bár, Demjén Ferenc és Weisz Viktor is.