Rúzsa Magdi: Nagyon szeretnék gyereket

Rúzsa Magdi nem akarja úgy leélni az életét, hogy nem születik gyereke. Az énekesnő elmondta, hogy úgy érzi, nemsokára készen áll az anyaságra.

Korábban megírtuk, hogy Rúzsa Magdi jó ideig nem fog koncerezni Budapesten és környékén. Az énekesnő elmondta, hogy nagyon szeretne gyereket, de a mostani szünetnek még nem ez az oka. A gyerekvállalásról, a hozzá kapcsolódó érzelmeiről azt modnta, „bennem van, hogy nagyon szeretnék, de nagyon kell figyelnem az időzítésre. Komolyan kell vennem, hogy lekötött koncerjeim vannak, és felelőséggel tartozom a megrendelőknek. Senkit sem akarok átverni, senkit sem hagyhatok cserben. Ha jön a baba, akkor szólok, de nem azért jelentettük be, hogy 2020-ig nem lesz Budapesten koncertem, mert erről lenne szó, hanem azért, mert egy Aréna-koncertre készülünk. Ez indokolja a szünetet” – mondta a Best magazinnak. Azt is hozzátette, hogy nem szeretné úgy leélni az életét, hogy ne legyen anya. „Nagyon szeretnék gyereket, és igyekszem úgy összeállítani a mindennapjaimat, hogy ennek is meglegyen a helye. Nem szeretném úgy leélni az életemet, hogy ne legyek édesanya – mondta. Rúzsa Magdi és szerelme már egy éve házasok, és az énekesnő elmondta, egyre inkább érzi magán, hogy készen áll az anyaságra.

„Most még tombolok, nem tudom, ez meddig tart, de tele vagyok energiával, és hatalmas fordulatszámmal pörgök. De eljön majd az idő, amikor meg kell nyugodnom, és ebben valószínűleg fontos szerepet játszik majd, amikor édesanya leszek.