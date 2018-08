Több tízezer lánytorok üvölt majd ezért a srácért

A mai napon a tinilányok kedvence, Shawn Mendes is fellép a Nagyszínpadon. Éjszaka pedig egy olyan DJ szórakoztatja a közönséget, akinek nemcsak a példaképe volt Avicii, hanem személyesen ismerte is az idén meghalt előadót.

Visszatérő zenekar kezd a nagyszínpadon hétfőn: a Milky Chance már 2013-ban is fellépett a Szigeten. Abban az évben a Stolen Dance című bemutatkozó dalukkal egyből meghódították Európát, majd nem sokkal később körbejárták egész Amerikát. A német zenekar a folkot, a reggae-t és a jazzt ötvözi zenéjében, és az első Szigetes fellépésük után, 2014-ben a VOLT-on, 2016-ban pedig a FEZEN-en is játszottak.

A Milky Chance után az MØ néven ismert dán énekesnő lép a nagyszínpadra. 2015-ben robbant be igazán, amikor közreműködött Major Lazer és DJ Snake világhírű slágerében, a Lean On-ban. Különleges művészneve egyébként dánul azt jelenti, hogy szűz.

MØ koncertje után a nagyszínpad előtt legalább egy fél órára mindenki cheerleadernek érezheti magát, ugyanis indul a pom-pom party. A hétfői nap egyik nagy szenzációja Shawn Mendes lesz, akiért

jó néhány lánytorok sikít majd

19:30-tól. A kanadai énekest 2014-ben, 16 éves korában fedezték fel, 2015-ben pedig kiadta első stúdióalbumát Handwritten néven. Nem sokkal később már meg is jelent a következő lemeze Illuminate címmel, ami újabb nemzetközi elismerést hozott neki. Idén májusban debütáló, harmadik stúdiólemezén pedig olyan slágerek voltak, mint az In My Blood vagy a Lost In Japan.

Shawn Mendes után jön a második hangulatbuli a placcon. A pom-pomok helyett 21:20-tól világító rudakat kell majd a magasba emelni a nagyszínpadnál. Az estét a norvég sztár-DJ, Kygo zárja, aki Ed Sheeran I see fire című számának remixével futott be. Kygo 2016-ban Rióban történelmet írt, ugyanis ő let az első house stílusban zenélő előadó, aki felléphetett az olimpia záróünnepségén. Legnagyobb példaképe Avicii volt, akivel ismerték is egymást, sőt, egyik alkalommal beugrott helyette fellépni egy fesztiválra.

A Bacardí Arénénában a holland származású Don Diablo lép fel. A DJ nem új a szakmában: 1997 óta zenél, és számos karitatív tevékenységben is részt vesz. A Dance4Life első számú nagykövete, mely a HIV-fertőzés megelőzésében nyújt segítséget a harmadik világban élőknek, de egy rákkutatással, megelőzéssel foglalkozó szervezet munkáját is segíti.

A Margaret Island szintén egy olyan sikeres magyar zenekar, aki már végigjárhatta a nagy fesztiválokat, és a Szigeten sem először lépnek fel. 2016 végén második, Bakancslista című albumukat az Origón hallhatták először. „Rengeteg olyan dolog történt velünk az utóbbi időben, amiről kiskorunk óta álmodoztunk. Ezeket az élményeket adjuk át most dalokba öntve a lemezen” – mondta akkor Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője.

Abban az évben megnyerték a Fonogram-díjat az év felfedezettje kategóriában, majd 2017-ben Lábas Vikinek ítélték a VOLT Fesztivál-díjat, az év női előadója kategóriában.