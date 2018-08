Veszekedéssel kezdődött Orbán József temetésének szervezése, a szertartást a zenész barátai intézik. A temetkezési cégek sokkal több pénzt akartak elkérni csak azért, mert egy ismert embert búcsúztatnak.

Korábban megírtuk, hogy augusztus 9-én temetik el Orbán Józsefet, aki hétfő hajnalban halt meg a kórházban hosszan tartó betegsége után. A 100 Folk Celsius frontembere korábban azt kérte barátaitól, hogy szülőfalujában, a Vas megyei Pinkamindszenten temessék el, édesanyja mellé. Mivel a zenésznek csak távoli rokonai élnek, a temetést barátai szervezik, Benkő László fia, Benkő Balázs és a zenekar alapító tagja, Littvay Imre közösen intézkednek.