A világhírű karmester az öltözőjükben kapta el az énekeseket

Saját öltözőjükben támadt rá az énekesekre a világhírű olasz karmester, Daniele Gatti. A Királyi Concertgebouw Zenekar azonnal kirúgta. A történtek után Gatti közzétett egy bocsánatkérést.

Azonnali hatállyal felmondott vezető karmesterének, az olasz Daniele Gattinak az amszterdami Királyi Concertgebouw Zenekar, mert több énekes is szexuális zaklatással vádolta meg. A részleteket tekintve többek között azzal, hogy az 56 éves olasz karmesterfogdosta őket, és helytelen szexuális magatartást tanúsított velük szemben. Az énekesnők szerint a karmester az öltözőjükben támadt rájuk, az egyikre Chicagóban, a másikra Bolognában még az 1990-es években. Daniele Gatti, aki 2016-ban vette át a világhírű holland zenekar vezetését, a cikk megjelenése után közzétett egy bocsánatkérést minden nőtől, akivel egész életében találkozott, és különösen azoktól, akik úgy gondolják, hogy tiszteletlenül, nem kellő méltósággal bánt velük. „A The Washington Postban megjelent cikk után a Concertgebouw néhány női zenésze is beszámolt hasonló tapasztalatairól a karmesterrel” – írta a zenekar közleményében. Azt is hozzátették, hogy azonnali hatállyal megszakították az együttműködést Daniele Gattival. „A vádak helyrehozhatatlan károkat okoztak a zenekar és a vezető karmester közötti bizalmi viszonyban” – írták. A következő koncerteken más karmesterekkel fogják helyettesíteni Daniele Gattit.

A Giuseppe Verdi Konzervatóriumban végzett Gatti 2008-tól a Orchestre National de France zeneigazgatója volt, de a brit Royal Philharmonic zeneigazgatójaként, a római Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia vezető karmestereként, a brit Királyi Opera első számú vendégkarnagyaként, a bolognai Teatro Comunale zenei vezetőjeként és a Zürichi Opera vezető dirigenseként is dolgozott az előtt, hogy a Concertgebouw élére került.