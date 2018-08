Talán a pénteki hőség okozta, hogy kissé elbágyadt közönség előtt lépett színpadra – alapos csúszás után – a jazzpiknik egyik sztárzenekara, a Soul II Soul. Bár az alapító Caron Wheeler rögtön nyitásként az egyik legnagyobb slágerükkel, a Keep on Movinggal jött elő, azonban az azt követő, sorjázó hiphopdalok sem szippantották be a közönséget.

Az előre rögzített zenei alapokat a Soul II Soul másik alapító fenegyereke, Jazzie B szettjei színesítették, azonban ez sem hozta igazán lázba a nézőket. Érzékelte a problémát Jazzie B is, aki a koncert közepén egy hihetetlenül erős rapszólóval próbálta meg a lehetetlent, és át is mozgatta a néhány ezres tömeget. A 70 perces produkció végén a fénypontot a mindent elsöprő megasláger, a Back to Life, Back to Reality jelentette.

Francia jazzformáció vagány amerikaival

A Soul II Soul után az Electro Deluxe következett. A brilliáns orgonajátékot, a frenetikus basszust és a trombitából,szaxofonból, pozanból álló hármas fúvósszekciót a francia csapathoz került James Copley amerikai énekes hiperaktív pörgése és a jazz minden irányzatában helytálló énekhangja tette teljessé.

A formációt 2001-ben meggyőző zenei végzettséggel és hatalmas rutinnal rendelkező francia jazzmuzsikusok alapították.

Van aki elektro-jazzként írja le zenéjüket, de véleményem szerint a jazz-funk elektronika beütéssel jobban fedi,

legalábbis az alapján, amit láttam/hallottam. Mindenesetre nem mindennapi crossover jazzt játszanak – felsőfokon.

Teljesítményükön egyáltalán nem látszott, hogy állítólag 24 órája nem aludtak, mert az előző esti bulijuk óta Bordeaux-ban, folyamatosan úton voltak, hogy a balatoni koncerthelyszínre érjenek. Meglepő módon a villanyzongora a jazzgitár hangszíneire lett kikeverve, így egy-egy billentyűszólónál – ha csukott szemmel hallgattuk –, akkor nehéz lett volna megmondani, hogy húros vagy ütős hangszer szól, már amennyiben elfogadjuk, hogy egy elektromos billentyűs cucc is az ütős hangszerekhez sorolható.

Az utolsó napon Geszti+Jazz+Az+Lányok

A zárónap húzóneve a hazai szcénából érkezett. Geszti Péter egy sajátos egyveleggel áll majd színpadra, amit jól jellemez a produkció címe is:

Geszti+Jazz+Az+Lányok.

Szóval retró is, meg nagyon mai is a hangzás. Geszti legjobb dalai csendülnek majd fel egyedi felállással, fúvósokkal. No, és persze ott lesznek a lányok is: Váczi Eszter, Behumi Dóri és Kozma Orsi, akikkel megszólalnak a nagy Jazz+Az-slágerek.