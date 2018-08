Elérkezett a Sziget Fesztivál utolsó napja. A nagy szomorkodás előtt még azért érdemes végigtombolni a nagyszínpados koncerteket, fellép például a Grammy-díjas The War On Drugs, és a várva várt Arctic Monkeys is.

Az utolsó napon a nagyszínpadon egy New York-i cigány-punk zenekar, a Gogol Bordello indítja a bulit. Az együttest még 1999-ben alapították, és azóta töretlenül működik. 2005-ben váltak igazán ismertté, amikor az Everything Is Illuminated című filmben több dallal is közreműködtek. Később, 2008-ban dokumentumfilmet is készített magáról a zenekar, majd 2012-ben a Coca Cola kampányához is csatlakoztak egy dallal. Utoljára 2017-ben adtak ki lemezt, Seekers and Finders címmel.

A Gogol Bordello után a brit Blossoms lép fel a nagyszínpadon. A bandát 2013-ban alapították, 2016-ban pedig indultak a BBC tehetségkutatóján, ahol a negyedik helyen végeztek. Második stúdióalbumuk idén áprilisban jelent meg Cool Like You címmel. A Blossoms egyik érdekessége, hogy az alapító tagok közül ketten, Tom Ogden és Joe Donovan egy

iskolai kiránduláson ismerkedtek meg gyerekként.

A Blossoms után a nagyszínpadon koncertezik a Grammy-díjas The War On Drugs. Az amerikai indie rock banda már 2005 óta működik, azóta már 4 stúdióalbumuk megjelent, utoljára 2017-ben. Abban az évben nyerték meg a Grammyt, legjobb rockalbum kategóriában, A Deeper Understanding című lemezükért. Az együttes két alapító tagja már 2003-ban megismerkedtek, Adam Granducielben és Kurt Vile-ban sok volt a közös, például rajongtak Bob Dylanért.

A Szigeten az utolsó nagyszínpados koncertet az Arctic Monkeys adja. A 2002-ben alakult indie rock együttes első sikerét a I Bet You Look Good on the Dancefloor című kislemezükkel érték el, amivel első helyre kerültek az angol kislemez-eladási listán. Első nagylemezük is hasonlóan sikeres lett, a Whatever People Say I Am, That's What I'm Not 2006-ban jelent meg, és a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált, ezzel pedig lekörözték az Oasis Definitely Maybe című albumát is. Ezek után az Arctic Monkeys megnyerte a 2006-os Mercury Prize-t és a 2007-es BRIT Awardsot is a legjobb brit album kategóriában. Egyébként a nagy sikerükhöz az is hozzájárult, hogy ők voltak az egyik első zenekar, akik az interneten keresztül terjedtek el. 2014-ben már felléptek a VOLT Fesztiválon, szóval a keddi már a második magyarországi koncertjük lesz.

A Világzenei Színpadon egy magyar zenekar, a Pannonia Allstars Ska Orchestra is fellép. A 2003-ban alakult budapesti skazenekar a magyar népzene és a jazz elemeit is alkalmazza. Indulásuk óta négy nagylemezt, egy koncertlemezt, egy DVD-t és számos kislemezt is kiadtak, valamint a sok külföldi mellett bejárták a legnagyobb magyar fesztiválokat is, így a Szigeten sem először lépnek fel. Tavaly márciusban a Pannonia Allstars Ska Orchestra frontembere, KRSa adott interjút az Origónak. „Mi próbáljuk kitartóan nyomni, minket ez érdekel, ezt szeretjük. Reméljük, hogy tényleg van valamennyi állandó bázisa, ami nem porlad el soha. És a bázis csak az egyik fele a dolognak. A másik fele pedig a zenekar” – mondta akkor.

A Lovasi András alapította Kiscsillag is fellép kedden, a Petőfi Rádió - Telekom VOLT Fesztivál Színpadán. Lovasi András tavaly nyáron ünnepelte 50. születésnapját, ebből az alkalomból két nagyszabású koncertet adott. A siker hatására idén turnézni indult legjobb dalaival. A Kiscsillagot egyébként háromszor is jelölték Fonogram-díjra, 2012-ben pedig megnyerték az év hazai alternatív albuma kategóriában, a Néniket a bácsiknak! című lemezükkel.