Pénteken érkezik a melankólia királynője, hogy megnézze, hogy tombolnak zenéjére az alattvalói a Óbudai-szigeten. Az idei Sziget egyik legjobban várt előadója, Lana Del Rey koncertezik péntek este főműsoridőben.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Lana Del Rey személyében az idei Sziget egyik legjobban várt előadója lép fel péntek este a nagyszínpadon. Az időzítés sem rossz, hiszen legtöbbször a péntek (és a szombat) a leglátogatottabb nap a Szigeten, legalábbis ilyenkor megy legszívesebben a Szigetre bulizni az, aki nem kifejezetten az előadók miatt érdeklődik, viszont nem tölti kint az egész hetet. Az persze más kérdés, hogy melyik fesztiválozóból van több. Abból, amelyik konkrét koncertre jár, és neki aztán teljesen mindegy, hogy milyen napon lép fel a kedvence, vagy abból, amelyik csak bulizni szeretne, és igazából

neki csak hab a tortán, hogy aznap éppen valami ismertebb arc tombol a nagyszínpadon.

Mindenesetre a szervezőket nem ejtették a fejükre, így Lana Del Rey első magyarországi koncertjét nem egy keddre vagy hétfőre tették. Jelenleg ő a melankolikus pop királynője.

Az énekesnő családi háttere nem a legmegszokottabb, legalábbis a popsztárok közt nem az, de kezdjük a hölgy nevével. Lana Turner egykori énekesnő és a Ford brazil gyártású Del Rey típusának összevonásából alkotta meg, mert első lemeze megjelenésekor azt mondták neki, hogy jobb lenne valami zengzetes, de legalábbis a dalaiban megjelenő régi filmes érzésekhez jobban passzoló művésznév. A fiatal Lizzy gondolt egyet, és ugye mivel másoknál is bevált a keverés, ő is csinált egyet. A neve Magyarországon is teljesen jól cseng, rengetegen szeretik, és az itteni rajongótábora akkor sem lenne nagyobb, ha esetleg a Ford nálunk jobban elterjedt Taunus modellt választotta volna a neve másik feléül.

Visszatérve a családi háttérre.

Ebben annyi az izgalom,

hogy az édesapja Rob Grant, egy internetes domainbefektető, aki ebből dollármilliomos lett. Ezért több támadás is érte az énekesnőt karrierje elején: többek szerint az apja bevásárolta a lányt a show-bizniszbe. Hogy valóban így volt-e, soha nem tudjuk meg, inkább csak elfogadjuk azt a tényt, hogy ezt a 33 éves énekesnőt világszerte rengetegen hallgatják. A tavalyi Sziget nagy neve Pink! volt, az azt megelőzőé pedig Rihanna, és ha Lana Del Rey nem a barbadosi hölgy mintájára építi fel a szigetes produkcióját, akkor

3 perc alatt zsebre fogja vágni a fesztiválozókat.

Közvetlenül Lana Del Rey előtt lép fel Parov Stelar a bandájával. A párosítás teljesen jó, mivel a Parov Stelar koncertjén garantáltan széttáncolja a lábát a közönség, és pont kapóra jön majd nekik a szerelmesen lassúdad Del Rey-zene. A magyar közönség már jól ismeri Parov Stelart, mivel rendszeres fellépő a különböző fesztiválokon és koncerthelyszíneken.

Egyébként az idei Szigeten

három olyan nap lesz, amikor magyar fellépő is játszik a nagyszínpadon.

Csütörtökön az Apey & The Pea játszott, szombaton a Punnany Massif fog, pénteken pedig a Vad Fruttik. A szünetbuli pénteken a Freedom Party lesz, illetve a nagyszínpadon játszik még a brit The Kooks, akiknek a brit popos, indie rockos zenéje tökéletesen illik majd egy késő délutáni bulihoz, ugyanis a fiúk 17:45-kor kezdenek.

Az A38 színpadán pénteken a briteké lesz a főszerep, mivel a hét fellépőből négyen is az Egyesült Királyságból jönnek. Egész pontosan a fiatal Shane zenekar, a fiatal rapper, Scarlxrd, az érzelmes hangú JP Cooper és a DJ, Joe Goddard. A világzenei színpadon a Chalaban kezd 17:45-kor. Az együttes a tradicionális marokkói berber, gnawa zenét ötvözi mai modern és etno elemekkel. A zenészek is részben marokkói, részben pedig magyar zenészek. Utánuk az izgalmas lengyel banda, a Warsaw Village Band játszik, és fellép a magyar Besh O Drom is.