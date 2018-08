Régi együttese Facebook-csoportjából is kitiltották az énekesnőt

Július elején még a kilakoltatás fenyegette, aztán talált munkát, a bankkal is sikerült megegyezni, és így már a színpadra állást tervezgeti a Neoton egykori énekesnője, Pál Éva.

A Neoton Família egykori énekese, Pál Éva már kilátástalannak tűnő helyzetbe került július elején a bedőlt hitele miatt. Többek között a kilakoltatástól is félve a Facebookon kért segítséget rajongóitól. Azóta szerzett állást, egy közértben dolgozik, és a bankkal is sikerült megegyeznie.

A Blikknek azt mondta, „szerencsére már nem fenyeget a végrehajtó, nem kell rettegnem, hogy

egyik pillanatról a másikra elviszik a házat a fejünk fölül.

Tárgyaltunk a bankkal, és úgy tűnik, maradhat minden a régiben. Az első fizetés nagyon jót tett a lelkemnek. Még úgy is, hogy a felét a hitelintézet kapta. [...] Nagyon megviselt, amikor úgy tűnt, elveszíthetek mindent, korábban borúsan láttam a jövőt, de annyi szeretetet és segítséget kaptam az elmúlt időben, sokszor idegenektől is, hogy már tudom, nincs mitől félnem.

Próbálok optimista lenni, és hinni benne, jól alakulnak a dolgok.

Ha nem, akkor egy nap alatt összepakolom az összes holmimat, egy élet munkáját, és megyek. Persze, szeretném ezt elkerülni, és bizakodom. Most remekül vagyok, remélem, ez így is marad.” Az énekesnő továbbra is készül a visszatérésre. „Sok biztatást kapok a vásárlóktól. Ők adták a végső lökést, hogy a reflektorfényben még lehet keresnivalóm.” A visszatérés, bizonyos szintű összeállás már egy idejet ott van a levegőben, csak ilyen-olyan érzelmek és viták miatt egyelőre nem jött össze.

Szóba sem állnak egymással az egykori Neoton tagjai Hamarosan két Neoton nevű együttes lesz, ugyanis a Neoton Família egykori tagjai szóba sem állnak egymással, viszont valamennyien a régi zenekarra hivatkozva szeretnének zenélni. Pál Éva néhány hónapja tért vissza a színpadra, most pedig azt tervezi, hogy a dobos Bardóczi Gyulával és ifjabb Jakab Györggyel újraalapítja a Neoton együttest.

Pál Éva az együttes korábbi dobosával, Bardóczi Gyulával zenélt volna. Állítólag a Neo-Neoton is felvetődött, de végül a régi tagok és a rajongóik sem örültek a konkurenciának, hiszen Csepregi Éva, Végvári Ádám és Baracs János 2005 óta Neoton Família Sztárjai néven folyamatosan koncerteznek. Erről Pál Éva most azt mondta, „lelkileg megviselt a gyűlölködés, aminek célpontjává váltam. Még a Neoton-csoportból is kitiltottak a Facebookon, indoklás nélkül. Tudom, mifelénk rosszindulatú emberekből nincs hiány, de elég volt a viszálykodásból. Ezért a saját nevemen szeretnék újra színpadra lépni. Nem akarom elkiabálni, bízom benne, hogy összejön” – mondta az énekesnő, aki 1983 nyarán szorongásos rosszullétei miatt volt kénytelen kilépni az együttesből.