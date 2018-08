Idén 25 éves a nemzetközi folklór fesztivál Százhalombattán

Negyedszázados jubileumát ünnepli az egyik legnagyobb nemzetközi folklór fesztivál, a Summerfest, amelyet idén 20 ország részvételével rendeznek meg augusztus 12. és 22. között Százhalombattán.

Bolíviától Szenegálig, Tajvantól Amerikáig számtalan országból érkeznek fellépők Százhalombattára az idei Summerfestre.

A fesztiválon az elmúlt 25 évben 112 ország vett részt, idén pedig 20 országból érkeznek vendégek Százhalombattára

- mondta Szigetvári József fesztiváligazgató az M1 csatorna szerda reggeli műsorában.

Azt is elmondta, hogy 25 éve rendezték meg az első fesztivált az iparvárosban, amelyhez az elmúlt években több település is csatlakozott, így Szigetszentmiklós, Tököl és Dunavarsány is bekapcsolódott a fesztiválozó városok sorába.

Ebben az évben elsőként érkeznek táncosok Tahitiról, Bolíviából és Kirgizisztánból.

Sok külföldi fellépőt vendéglátó magyar családoknál helyeznek el, így az elmúlt 25 évben számtalan barátság alakult ki, sokan később is visszatérnek látogatóba a városba

- mondta.

A programsorozat díszvendége ebben az évben Kárpátalja lesz. A fesztiváligazgató indoklása szerint, azért esett Kárpátaljára a választásuk, hogy ezzel is ráirányítsák a figyelmet a legveszélyeztetettebb helyzetben élő magyarokra, heroikus küzdelmükre. Ennek a projektnek az eredményeként született meg a Kárpátalja táncegyüttes is, amelynek a premierje augusztus 17-én lesz Százhalombattán. A kezdeményezés célja, hogy hitelesen prezentálja és továbbörökítse a kárpátaljai magyar néptánc örökséget.

Szigetvári József azt is mondta, mindig nagy figyelmet fordítanak arra, hogy autentikus műsor várja a közönséget, így a színpadon hagyományos néptáncot láthat a közönség, eredeti viseletekben és zenei megfogalmazásban.

A fesztiválon Magyarországot a Forrás Néptáncegyüttes képviseli.

A programsorozat a hagyományok szerint a nyitóceremóniával veszi kezdetét Százhalombattán a Szent István téren, a meghívott vendégek felvonulásával.

A fesztiválon többek között fellép Boban Markovic és zenekara, Pál István Szalonna és Bandája, Ferenczi György és a Rackajam zenekar, az Eszencia és a Tarsoly zenekar, valamint a Pál család.

A résztvevő országok saját nemzeti gyerekjátékaikat is elhozzák a városba. Így a gyerekek a fesztivál ideje alatt megismerkedhetnek a világ játékaival.