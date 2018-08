Öngyilkos lett Pásztor Anna rajongója

Múlt pénteken kis híján megkéselték Pásztor Annát együttese koncertjén, és most kiderült, hogy korábban egyik rajongója öngyilkos lett, és az énekesnőnek írt búcsúlevelet.

Az Anna & the Barbies együttes frontembere, Pásztor Anna mindig is nagyon közvetlen kapcsolatot ápolt rajongóival. Rengeteg személyes üzenetre válaszol, igyekszik mindenkinek segíteni, aki problémával fordul hozzá a rajongók közül, de úgy néz ki,

ez sokszor rosszul sül el.

Azt mi is megírtuk, hogy a múlt pénteken a Budapest Parkban egyik tébolyult rajongója a cípőjébe rejtett késsel ment a koncertre, hogy megölje az énekesnőt. Pásztor Anna most a Ripostnak árulta el, hogy néhány hónappal ezelőtt az egyik rajongója öngyilkos lett, és előtte neki írt búcsúlevelet. Azt Anna is elmondta már, hogy sokszor a dalaik szövegei, és talán az ő kiállása miatt is

egyfajta lelki vezetőként tekintenek rá,

ami nem mindig szerencsés. Az öngyilkos fiú szomorú esetéről a lapnak azt mondta: „sajnos rá kellett jönnöm, hogy a kedvesség nem célravezető. Négy hónappal ezelőtt, egy fiatal, angyalarcú fiú ezoterikus vezetőt látott bennem. Nyugtalan volt és depresszív, majd egy napon írt nekem egy búcsúlevelet, és megölte magát. Úgy tudom, régóta komoly pszichiátriai problémákkal küzdött.”

Az énekesnő nagyjából ekkor határozta el, hogy változtat a hozzáállásán: igyekszik távolabb helyezkedni a rajongóitól, mert úgy érzi, ez a közvetlenség hosszú távon nem fenntartható, ráadásul veszélyes is lehet. „Az embereknek és nekem is el kell fogadnom, hogy nem pszichológus, hanem előadóművész vagyok. [...] Nem foglalkozhatok minden egyes rajongóm lelkével, mert az engem is felemészt. Elegem van abból, hogy hétéves kislányok zsarolnak azért, mert nem adok nekik szerelmi tanácsokat, vagy felnőtt emberek kiborulnak, ha a koncertek után nem ápolom órákig a lelküket. Visszaélnek a jóindulatommal, és szétszednek engem. Éppen ezért a jövőben sokkal nagyobb távolságot fogok tartani a rajongóimmal.”

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot!