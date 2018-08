A Papp László Budapest Sportarénában lép fel a viághírű zongorista, David Helfgott. Az ő pályafutásának első szakaszáról szól a Ragyogj! című film, amelyben Geoffrey Rush alakította a zongoristát, amiért végül az Oscart is megkapta.

A világhírű ausztrál zongoraművész, David Helfgott újabb európai turné keretén belül ismét Budapestre látogat. Rahmanyinov 3. zongoraverseny-ét 2018. augusztus 15-én, 19 óra 30 perctől adja elő a Papp László Budapest Sportarénában. Helfgottot az Art Anzix Symphonic Orchestra kiséri.

Helfgott gyerekkora nagy részét Perth-ben töltötte és különleges zenei tehetsége már egész korán megmutatkozott, hatszor is megnyerte az ABC zenei versenyén az állami döntőt. 17 évesen kezdett el tanulni Alice Carrarddal, Bartók korábbi tanítványával, rajta kívül pedig még Thomán Istvánnal, Liszt Ferenc egykori tanítványával is tanult. Két évvel később felvették a londoni Royal College of Music zongora tanszékére. A tanára Cyril Smith úgy jellemezte Helfgottot addigi, 25 évnyi tanári pályájának leg legzseniálisabb tanítványaként jellemezte.

David Helfgott számos díjat nyert a College-ban, többek között a Legjobb Koncert Előadásért járó Dannreuther-díjat Rahmanyinov 3. zongoraverseny-ének előadásáért. Azonban sajnos a Londonban töltött idő vége felé közeledve egyre több érzelmi változáson ment keresztül, melyet még tetézett perth-i mentora, Katherine Susannah Pritchard írónő halála is, és

végül idegösszeroppanást kapott.

A hetvenes években gyakran kellett kórházban töltenie az idejét, majd 1976-ban beköltözött egy rehabilitációs intézetbe, ahol hat évig tartózkodott. A legnagyobb krízist számára az jelentette, amikor elveszítette a belső zenéjét, de emlékszik arra a napra is, amikor visszatért hozzá a zene: „A köd felszállt, és újra hallottam. Meg vagyok mentve" – mondta korábban az időszakról.

Dr. Chris Reynolds, a perth-i Riccardo's borbár tulajdonosa visszavitte Helfgottot a zenei életbe, az ő bárjában játszott szombat esténként. Itt ismerkedett meg a későbbi feleségével, Gilliannel is, aki Mike Parry menedzser támogatásával segített neki fokozatosan visszatérni a zenei karrierjéhez perth-i koncert előadások és egy ausztráliai koncert turné megszervezésével. Helfgott sikeresen visszatért az aktív koncertező zenei életbe és egy egész sorozat CD-t adott ki, többek között az Oscar díjnyertes Ragyogj! című film zenéjét, mely figyelemreméltó és inspiráló életéről szól. Az előadásában játszott Rahmanyinov 3. zongoraverseny

első helyen állt több hónapig a CD-eladások listáján

Ausztráliában, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban, mindenhol aranyminősítést szerezve. 1996 októberében négy teltházas koncertet adott a Sydney Operaházban, melyet egy kihívásokkal teli világturné követett 1997-ben az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, aminek zárókoncertjén a londoni Royal Albert Hallban, Rahmanyinov 3. zongoraverseny-ét mennydörgésszerű álló tapssal díjazta a közönség. A következő években folytatta a turnét Ázsiában, Afrikában, Japánban, Új-Zélandon és Európában, és természetesen Ausztráliában. Ezután pedig folyamatosan, tehát immár harminc éve nagyjából folyamatosan járja a világot.