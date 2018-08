Qka MC és Ricsipí, azaz az Animal Cannibals együttes, valamint a Bestiák Miss Bee-je, Somorkai Ilona lesznek a Sláger Téma vendégei augusztus 12-én.

A Sláger Téma felvételére ugyan nem egy hatalmas limuzinnal és nem is testőrrel érkeztek, de ettől még Qka MC és Ricsipí igazi világsztár, amióta a hollywoodi színésznő, Kate McKinnon Jimmy Fallon élő showműsorában magyarul rappelte el legnagyobb slágerüket, a Yozsefvárost. A vasárnap esti adásból kiderül, miért is tekinthető a hazai hip-hop és rapzene „történelemcsináló" szereplőjének az Animal Cannibals, de szó esik majd a jövőre esedékes jubileumi, harmincadik év terveiről, ahogy legújabb slágerükről, az Indul a vakációról is. A két zenész hitvallását is megismerhetjük, aminek eredménye megannyi humoros, de ettől még komoly mondanivalóval bíró sláger, valamint hatvannál is több videóklip, méghozzá olyan neves rendezők jóvoltából, mint Káel Csaba vagy Antal Nimród.

A vasárnapi Sláger Témában Somorjai Ilonáról kiderül, hogyan is járt Charlie nyomában éveken át, méghozzá hónapokat a tengeren töltve. A Bestiák Miss Bee-je mesél majd az együttes múltjáról és jelenéről, a Pannónia Expressz zenekar tagjaként külföldi vendéglátózással töltött éveiről, de még a Moulin Rouge-ról is. Ahogy azt is megtudhatjuk, mit jelent az életében a ceremóniamesterség, és hogy miért is űzött szinte sportot abból, hogy minél több szakmát elsajátítson.

Augusztus 12-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-Qka MC-vel, Ricsipível, azaz az Animal Cannibals együttessel, Somorjai Ilonával, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel.