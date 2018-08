Imádta a közönség, ahogy rosszalkodik a zenekar

Telt házas volt az Operaház előadása a Sziget Fesztiválon. Az Operaház Sziget Kamarazenekarának zenészeivel és az előadás rendezőjével beszélgettünk az opera népszerüsítéséről, valamint a műsor üzenetéről.

Telt ház és vastaps fogadta a Operaház Nagy Primadonna Show című előadását a Sziget Fesztiválon, amit mostantól minden nap meg is ismételnek a Magyar Zene Házában. Az énekesek bementek a közönség közé egy-egy ária közben, sőt, egy rockzenekar is közreműködött az előadásban. Már hat éve rendszeresen részt vesz

a Magyar Állami Operaház kamarazenekara a fesztiválon, hogy népszerűsítsék a műfajt. Kezdetben még a főúton volt az Operaház előadása, mára viszont a kulturális zónában kaptak helyet, ahol kifejezetten keresni kell őket. Ezért is nagy szó a teltház. A produkciót idén is Böhm György és Aczél András rendezték.

„Először a főút mentén volt egy 300 fős sátor, és a legnagyobb meglepetésünkre 500 ember tolongott ott. Így a második évtől minden énekes jönni akart, mára egy viszonylag állandó társulattal dolgozunk. Minden évben megpróbáltam a műsort az Operaház következő évadának a tematikájához igazítani. Mióta Ókovács Szilveszter az Operaház igazgatója, minden évadnak külön tematikája van. Tavaly különleges hármas jubileumot ünnepeltünk, mert 25 éves volt a Sziget, 15 éves a kultúrális zóna, mi pedig ötödik éve voltunk kint, ezért egy igazi best of műsorral készültünk, összeszedtük az elmúlt 5 év legjobbnak ítélt számait” – mondta a rendező, Aczél András.

Bár az előző évadban Wagnerhez köthető német zeneszerzők művei kapták a főszerepet az Operaházban, és a 2018/19-es évad neve Puccini Itáliája lett, a rendező elmondta, hogy idén a Szigetre mégis más tematikával készültek. „Idén picit meg akartam csavarni az előadást. Szerettem volna, ha a műsornak van üzenete. Díszletet nem tudunk építeni, mert fesztivál van, ez azt jelenti, hogy nekünk van egy fél óra beállásunk, és a műsorunk végén már ott toporog a hangpultnál a következő előadó.

De szemetet hozhattunk.

Mostanában sokat cikkeznek a csendes-óceáni szemétszigetről, ezért arra gondoltunk, hogy érdemes lenne a környezetvédelemről beszélni. Ehhez kapcsolódott Szabó Norbert, aki másodmagával szelte át egy kajakkal az Atlanti-óceánt. Ő kollégánk az Operaházban, de ezt szinte senki nem tudta róla, ezért nagy meglepetés volt, amikor kiderült. Számomra egyértelmű volt, hogy neki is benne kell lennie a műsorban, nem is beszélve arról, hogy ki is tudtuk állítani azt a bizonyos kajakot. Egyébként ő is köszönti a darab elején a közönséget, és beszél néhány szót arról a misszióról, amit végig is csináltak. A Szigeten pedig az az üzenet, hogy az embernek vannak álmai, és ezek valóra is tudnak válni, ha elhisszük magunkról, hogy alkalmasak vagyunk rá” – mondta Aczél András.

„Amikor először jöttünk, akkor nagyon féltünk, hogy hogyan fogja fogadni a közönség a produkciónkat. A fiatal korosztályból sokan vannak, akik már menekülnek, ha meghallják, hogy opera. Alkalmazkodnunk kellett ezért a Szigethez, és

fiatalosabb műsort hoztunk.

Idén az az újdonság, hogy egy rockzenekar is csatlakozott hozzánk. Mi nagyon élvezzük és szeretjük, hogy lehet kicsit mást is csinálni, mint az Operában. Szóval lehet kicsit rosszalkodni nekünk is” – mondta Gjorgjevic Dóra, az Operaház Sziget Kamarazenekarának zenésze.

Gjorgjevic Dóra azt is elmondta, hogy a Szigeten előadott operának köszönhetően sokak véleménye megváltozhat a műfajról. „Nagyon fontos, hogy népszerű nótákat kell játszani, amit az emberek sokszor hallanak, de az esetek többségében nem is tudják, honnan való. Nagyon érdekes, amikor az emberek azzal szembesülnek, hogy valójában egy operából való az, amit ők nagyon jól ismernek”.

Ács Ferenc, a Magyar Állami Operaház zenésze szerint a Sziget Fesztivált mindenkinek legalább egyszer ki kellene próbálnia. „Nekem ez a 27. szezonom lesz az Operában, és azt látom, hogy az utóbbi néhány évben komoly törekvések vannak arra, hogy a fiatalokat jobban bevonjuk. Ilyen például minden évben az Opera Kaland, és a Sziget is ennek a kezdeményezésnek a része. Amikor először jöttünk, akkor voltak fenntartásaim, de nagyon pozitív meglepetés volt, nagy élmény. Szerintem

mindenkinek kötelező lenne az életében legalább egyszer kijönni ide,

mert nagyon jó a hangulata” – mondta, Gjorgjevic Dóra pedig azt is hozzátette, hogy a műsoruk után nem sietnek haza, hanem élvezik a fesztivált.