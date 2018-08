Óriás installációnál énekelnek együtt párok, barátok és vadidegenek, hatalmas a nevetés, jó a hangulat.

A BP-nél hisznek abban, hogy a vállalati sikerek elérésében minden egyes munkavállalónak fontos szerepe van. Akár csak egy zenekar vagy énekes esetében, ahol minden egyes hangszernek és hangnak fontos szerepe van abban, hogy jól szóljon egy dal.

„Ezt a párhuzamot szerettük volna megjeleníteni a munkavállalóinknak szóló BP Sing-Along aktivitásunkban, hiszen akár csak egy zenekar vagy énekes esetében, ahol minden egyes hangnak fontos szerepe van abban, hogy jól szóljon egy dal,

nálunk is elengedhetetlen, hogy a megfelelő emberek legyenek a megfelelő pozíciókban

ahhoz, hogy a vállalat jól muzsikáljon. Ezen párhuzamon mellett azt is látjuk, hogy a tehetség megléte mellett mennyire fontos a zenészek világában is a jó mentor és a támogató környezet a szakmai és emberi fejlődés érdekében. Esetükben, a megfelelő szakember segítségével, valamint a tudatos önfejlesztéssel és karriertervezéssel akár valódi sztár is lehet egy énekesből. Nincs ez másként a BP-nél sem: legyen

bármi is a munkavállaló célja,

kollégáink mindenkinek megpróbálnak segíteni a hozzájuk illő karrier utak kialakításában és a személyre szabott előrelépési lehetőségek megtervezésében. Továbbá hisszük, hogy sosem késő egy új helyen, egy új pozícióban kipróbálni magunkat vagy akár újra is kezdeni a karrierünket.” – mondta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.