Egyedül maradt, és belefulladt a szemétbe

A Sziget Fesztiválhoz az elgondolkodtató performanszok már ugyanannyira hozzátartoznak, mint a világsztárok nagyszínpados koncertjei. A Tünet Együttes is meglepte a közönséget: előadásuk elején elkérték a szemetet a nézőktől, amivel aztán az előadás végére jól ellepték az egyik szereplőt.

A Tünet Együttes már legalább 15 éve működik, és alapításuk óta rendszeresen részt vesznek a Sziget Fesztiválon. Korábban előfordult, hogy egy komplett darabot hoztak a színházi sátorba, idén azonban direkt kérték, hogy a performanszukat szabadtéren adhassák elő.

A Te szemét című előadásukat évekkel ezelőtt már a budapesti Széll Kálmán téren is előadták, idén pedig rendesen meglepték vele a fesztiválozókat. Az előadás legelején ugyanis a táncosok óriási szemeteszsáknak öltözve mentek körbe a nézőtéren, és

elkérték a szemetet mindenkitől,

aki az előadást várta. A performanszban nem ez volt az egyetlen meglepetés, volt még divatbemutató is, ahol az új kollekció PET-palackokból és zacskókból állt, és volt még sepregetés, és seprű dobálás is. Az előadás végén az egyik szereplőt magára hagyták, és teljesen ellepete a szemét.

„Ez a Tünet Együttes korábbi produkciójának a felújítása, és az embernek a szeméthez való viszonyával foglalkoztunk. Ha már ilyen filozófikusan belemegyek, akkor az is felmerült kérdésnek, hogy egyáltalán mi számít szemétnek? Ezért volt a performanszban olyan sok minden” – mondta Szász Dániel, a Tünet Együttes egyik alapító tagja és táncosa.