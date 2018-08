Svájci diáklány lett a kilencmilliomodik Szitizen

Svájci diáklány lett a kilencmilliomodik látogató a Szigeten. A 16 éves lány először vesz részt a fesztiválon, de már biztos, hogy jövőre is jön, ugyanis egy örökbérletet nyert.

A 16 éves Joelle Gbeassor alig találta a szavakat, amikor megtudta, hogy ő lett a Sziget Fesztivál kilencmilliomodik látogatója. A pénztárnál körbevették az újságírók, zavarában még az apróját is kiszórta a pénztárcájából. Barátnőjével érkezett a fesztiválra Svájcból, és leginkább az Arctic Monkeys miatt jöttek. Jövőre fejezi be a középiskolát, és már most tudja, hogy 2019-ben is jön a Szigetre. Azért is biztos benne ennyire, mert

a nyereménye egy örökbérlet, vagyis mostantól autómatikusan, fizetés nélkül szerepel a Sziget vendéglistáján.