Kitört a forradalom a Szigeten

A Sziget Fesztivál Múzeumi negyedében játékos feladatokkal ismertetik meg a magyar történelmet a fesztiválozókkal. Nem nehéz megtalálni a standokat, mivel egy óriási, farmotoros Ikarus és egy trabant is parkol a bejáratnál.

A Szigeten a Múzeumi negyedhez közelítve nem lehet nem észrevenni, hogy egy hatalmas, farmotoros Ikarus parkol egy Trabant mellett. A 66-os Ikarus csak úgy vonzza a külföldi és a magyar, de ugyanúgy a külföldi fesztiválozókat is. Nagy Anikó, a Magyar Közlekeséi Múzeum múzeumpedagógusa az Origónak elmondta, hogy idén valami teljesen újat tudtak mutatni a Szigeten: sátor helyett ezzel a két látványos közlekedési eszközzel készültek.

Ezen kívűl persze manuális és digitális programokkal is várják a szitizeneket,. A múzeumpedagógus szerint ezek a kreatív foglalkozások mindig nagyon népszerűek itt. A Közlekedési Múzeum standjánál különböző minták alapján készíthetnek pólókat, illetve vászontáskát, de természetesen a szabad alkotásra is van lehetőseg. Kitűzőket is csinálhattak eléggé egyszerűen, és – a textilfestéshez hasonlóan – itt is rengeteg minta közül választhattak; a Trabanttól kezdve az elektromos autón át, egészen a villamosig minden van itt. De a múzeum munkatársai nem bánják, ha a fesztiválozók a saját, egyedi ötleteiket akarják megvalósítani. A Magyar Közlekedési Múzeum két alkalmazással is készült. A Sziget kvízben közlekedéssel kapcsolatos érdekességre kérdezek rá a világ minden pontjáról. A Minimetró nevű alkalmazásban pedig ki lehet választani egy nagyvárost, szinte bármelyiket, akár New Yorkot, Sanghajt, vagy éppen Londont, majd újra lehet tervezni az adott város metróvonalait.

Nagy Anikó azt is elmondta, hogy igyekeznek bemutatni a külföldieknek Magyarország egy másik nagyon fontos részét is a fővároson kívül. Ez pedig a Balaton. Ennek mentén a fesztiválozók egy közösségi alkotást is készítettek: a Balaton környékén fonalakkal jelezték a főbb vasúti, és közúti hálózatokat, de végül ebből művészeti alkotás lett.

A Magyar Nemzeti Múzeum főbb tematikáját a Sziget Love Revolution jelmondata ihlette. A sátrukban minden a forradalomról szól. Kenesei Zsófia, múzeumpedagógus elmondta, hogy azért is aktuális ez a téma, mert az 1848-as forradalom éppen

170 évvel ezelőtt volt,

és a Magyar Nemzeti Múzeum amúgy is ikonikus helyszíne az eseménysorozatnak. A sátruk előtt egy óriási társasjáték áll, ami a '48-as emigránsokkal foglalkozik, és bemutatja, hogy végül hogyan alakult az életük, merre jártak a világban.

A múzeum egyik törekvése, hogy a külföldiek is jobban megismerjék a magyar történelmet, ehhez pedig készítettek egy játékos személyiségtesztet, amiből az derül ki, hogy a népek tavaszának melyik fontos szereplője lenne a kitöltő. Két táblát is felállítottak szintén a sátor előtt, amire mindenki felrajzolhatta a saját szabadságának szimbólumát. Ez végül oda vezetett, hogy a fesztiválozók tulajdonképpen akármit rárajzolhattak a táblákra.

Népszerű programnak számított, hogy több nyelven is elszavalhatták a Nemzeti Dalt, valamint a különböző feladatok elvégzése után ajándékokat is választhattak, például a forradalom szereplőinek arcképével ellátott tetoválásokat, vagy kitűzőket, legyezőket.

Érdekesség, hogy a Múzeumi Negyedben megjelenő múzeumok kiállításaira a szigetes karszalaggal féláron lehet ellátogatni augusztus végéig.