Mérnöki pontossággal és félelmetes magabiztossággal rabolta el a szíveket

Az idei Sziget utolsó előtti napján lépett fel Shawn Mendes, aki azon headlinerek egyike volt, akiknek a bulijától sokat vártunk. Egyrészt tőle, a színpadi teljesítményétől, másrészt pedig a tőle megrészegült tömegtől. Mindkettő bejött. A még csak 20 éves Shawn Mendes odatette magát. Beszámoló.

Shawn Mendes a múlt héten ünnepelte 20. születésnapját, és saját elmondása szerint is egy, valószínűleg gyerekkorában is csak félve elgondolt álomvilágban él. Ugyanis néhány év alatt lett egy neten énekelgető kiskamaszból világhírű zenész. Tizenegynéhány évesen a fél életét a youtube-os videók nézegetésével töltötte. Főleg olyanokat nézett, ahol hozzá hasonló, ismeretlen emberek játszanak, énekelnek ismert slágereket. Gitározni is a youtube-os okatóvideókból tanult meg 13 évesen, aztán a következő évben elkezdte felpakolni a minivideóit az azóta megszűnt Vine videómegosztóra. Egy év sem kellett neki, és

ő lett a harmadik legtöbb követővel rendelkező zenész

a Vine-on, és innen már nem volt megállás. Gyors lemezszerződés 2014-ben, amire egy évre már jött is az album, a következő évben még egy, és most járunk a harmadiknál, ami idén jelent meg. Mendes több rekordot is tart azzal, hogy szemtelenül fiatalon kerültek dalai a Billboard slágerlistájára. És idén indult először olyan turnéra, ami nagy fesztiválokat is érint, és ennek a menetelésnek volt egyik államosa a 2018-as Sziget Fesztivál.

Annak ellenére, hogy Mendest már hétfő délután jó pár száz ember kizárólag egy rá vetett pillantás, esetleges érintés vagy környéki szelfi miatt várta a budapesti szállodájánál, furcsa volt, hogy negyed órával a koncert előtt még nagyon szellős volt a placc a nagyszínpad előtt. Valószínűleg sokan nem voltak felkészülve arra, hogy a 19:30-ra kiírt Mendes zenészei 28-kor már kezdenek is, és néhány pillanat múlva ő is kivonul telefogas mosolyával. Nem sokkal az első, hajtúrásból kivezetett integetés után ki is ment a színpad nyúlványára megmutatni magát. A séta persze óriási sikításokat eredményezett. Az már a koncertje elején világosan látszott, hogy idén Mendes koncertjén lesz a legtöbb nyakban ülő, és onnan tombolva szelfiző ember. Főleg lányok, elvétve pedig egy-két gyerek. Mendes már a második szám után szólt a közönséghez. Megköszönt mindent; azt, hogy ott lehet, azt, hogy a közönség is ott van.

Nyilván egy 20 éves, még mindig csak pályája elején járó srác nem engedheti meg a lazázást a színpadon, ennek megfelelően Mendes az első számtól az utolsóig beleadott mindent. Ennek

egyik jele volt a bőséges verejték.

Igaz, hogy Liam Gallagher a budapesti hőség ellenére is a szokásos parókában adta le a vasárnapi buliját, mégis meglepő volt, hogy Shawn Mendes még egy inget is felvett a fehér ujjatlanjára. Rendesen küzdött is az izzadsággal, csak néhány számig bírta, azután került le az ing, és maradt az ujjatlan.

Mendes megrögzött gitárgyűjtő, állítólag 40 körüli a gyűjteménye. És mivel szereti is a hangszereit, vagy 8-szor biztos cserélt a koncert alatt. Az akusztikus gitároktól elkezdve egy jól megkopott Fender Telecasteren át volt ott minden. Nyilván

gyorsabb és kényelmesebb így,

mint kínos csendben átpakolgatni a kápókat, de sokszor talán tényleg csak az adott hangszer szeretete állt a csere hátterében, amit a közönség a harmadik után már hangos nevetéssel díjazott, a közelebb állók pedig örülhettek a bedobált pengetőknek. Nyilván azokat is cserélni kellett a hangzások különbözőségéhez, azonban ezek az apróságok egészen biztosan elkerülték még a legelvadultabb Mendes-rajongók fülét is.

Lana Del Reyhez hasonlóan Mendes is lement a közönséghez. Röviden beszélt a zene erejéről, aztán amikor bemondta, hogy lemegy köszönni, éktelen sikítozás kezdődött. Amerikai kolléganőjével ellentétben Mendes

nagyon rövidre fogta, egy-két kezet érintett meg,

aztán már fent is volt a színpadon, és folytatta. Érdekes volt, hogy a gitártudását többször próbálta megmutatni komolyabb játékokkal, ám a közönség ezekre volt a legkevésbé kíváncsi. És nem szabad elfelejteni a hangszeres egyvelegnél , hogy Mendes zongorázott is a koncerten. Frank Ocean Thinkin' Bout You-ját azon játszotta.

A koncert teljesen jól szólt, Mendes úgy énekelt, ahogy elvártuk tőle. A közönségnek átadott sorok sem voltak fárasztóak, főleg úgy, hogy mit sem vártak jobban a rajongók, mint azt, hogy együtt énekelhessenek a Shawn Mendesükkel, aki egy értelmes, érett és nagyon magabiztos kanadai srác. Jól énekel, szeret gitározni, és vagy jól kitalál mindent, vagy nagyon pontosan végrehajtja, amit mások kitalálnak neki. Mendes pontosan ugyanazokat a dalokat adta le, amiket az utóbbi koncertjein. A sorrendben sem volt változás, ki van ez találva. Jól átgondolt koreográfia szerint megy minden, még a számok közötti minibeszédek, gesztusok is, és

egyelőre úgy tűnik, teljesen jól működik.

A koncertet végignézve Mendes magabiztosságához pedig kétség sem fér, és nagyon furcsa, hogy állítólag vannak szorongásos problémái, amik az In My Blood című, legújabb slágerét is ihlették. Egyébként ez volt az utolsó előtti szám. A levezető dupladal után pedig kialudtak a fények, sokan pedig teljesen meglepődtek, hogy ennyi volt. Mögöttem csak annyi hangzott el egy fiatal lány szájából: