A keddi volt az utolsó nap az idei Sziget Fesztiválon. Több mint 560 ezer látogatóval rekordot döntött a fesztivál, amihez idén nagyon kegyes volt az időjárás. Sőt, talán túlzás is volt néha a kánikula, de a fesztiválozók mindig megtalálták a lehűlés legjobb módját. A szervezők pedig már készülnek a következő évre, alig egy hónap múlva be is jelentik az első nagy nevet a headlinerek közül. Mutatjuk a 2018-as fesztivál utolsó napjának legjobb képeit.