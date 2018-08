Világsztár készítette fel a tanoncokat

Az idei Sziget Fesztiválon 6 napon keresztül a Baross Imre Artistaképző legtehetségesebb diákjai adták elő a Rengeteg című előadásukat. A társulatnak nagy sikere volt, a cirkuszi sátor előtt minden nap hatalmas volt a sor, és előadás közben, ha egy néző kiment, a helyére behívták egy másikat.

A Fővárosi Nagycirkusz a klasszikus cirkuszi előadások mellett teret enged a kísérletezésnek és a fiatal művészeknek is. Az idei Sziget Fesztiválon 6 napon keresztül a Baross Imre Artistaképző legtehetségesebb diákjai adták elő a Rengeteg című műsorukat. Ehhez az előadáshoz arra is szükség volt, hogy a Fővárosi Nagycirkusz elcsábítsa Kanadából Samuel Tétreault-t, a Cirque du Soleil egykori sztárját, a 7 Fingers formáció rendezőjét. A világhírű cirkuszművész és rendező márciusban tartott az intézet középiskolás tanulóinak és néhány volt növendéknek egy tréninget, ami a tanulás mellett

arra is jó volt, hogy kiválassza az elképzeléseinek megfelelő fiatalokat.

Később leszűkítette a kört huszonöt főre, majd végül tizenkilencen maradtak.

A Rengeteg című előadás rendesen kihasználta a cirkuszművészet sokszínűségét, így a fesztiválozók a Cirque Du Sziget hatalmas sátrában láthattak hullahopp, drót-egyensúlyozó, zsonglőr, rúd, egykerekű bicikli, létra, trapéz, lábzsonglőr és ugródeszka számokat is.

Az előadás első részén az egyik fiatal művész például egy hatalmas labdával mutatott be különböző gyakorlatokat. De voltak több méter magasban egyensúlyozó artisták, félmeztelenül szaltózó fiúk és vékony dróton spárgázó lányok is.

A fiatal artisták tavasz óta napi nyolc-tíz órákat próbáltak, és a produkcióhoz különleges, erdei hangulatot idéző díszlet is készült. Az előadásban volt egy kis csavar is: az utolsó számot már diákoknak öltözve adták elő a művészek, hirtelen egy középiskola lett a helyszín, az artistáknak pedig volt alkalmuk színészi képességeiket is megcsillogtatni.

Úgy látszik, ennyi próba elég volt a teljes bizalom és az összhang kialakításához. Az előadás alatt volt, hogy a közönség tapsolt, és sikítozott, máskor inkább feszült csendben, egy emberként izgultak a művészért, hogy le ne essen. Az Artistaképző fiatal tehetségei elkápráztatták a szitizeneket, minden nap hatalmas volt a sor, és előadás közben folyamatosan engedték be a kint várakozókat az időközben megüresedett helyekre.

A darab társrendezője Téri Gáspár volt.