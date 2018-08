Fiatalabb férfire vágyik a 62 éves színésznő

Két éve vesztette el férjét Görbe Nóra, bár a gyászon már túl van, mégsem talál magának megfelelő partnert. A 62 éves színésznő azt mondta, hogy egy fiatalabb férfi mellett meg tudná találni a boldogságot.

Görbe Nóra úgy érzi, hogy mostanra túl van a gyászon, pontosan két éve temette el férjét, Pétert. Azóta a színésznőnek több randevúja is volt, de valahogy a korabeli férfiakkal nem találja az összhangot. Ezért is szeretne most a munkára koncentrálni. „Kívül-belül jól érzem magam, dolgozom. R. Kárpáti Péter RebekArt Produkciójával járjuk majd az országot, ahol egy talkshow keretében idézzük fel a Linda-korszakomat. Jólesik a felkérés, és örömmel vállalok olyan munkákat, amelyek méltóak hozzám. Engem mindenki Lindával azonosít, az az idő kétségtelenül meghatározó korszak volt az életemben, de szívesen kipróbálnám magam más karakterben is” – mondta a Lokálnak Görbe Nóra. Azt is hozzátette, hogy férje elvesztése óta nem talál magának párt. „Két évvel ezelőtt, augusztusban veszítettem el a férjemet. Most már úgy érzem, túl vagyok a gyászon, de a hiánya megmaradt. Talán ez az, ami gátol abban, hogy párra leljek, pedig randevúztam már néhányszor korombeliekkel, de egyiknek sem lett komolyabb folytatása. A találkozók során a partnereim végig az egészségügyi problémáikat ecsetelték, ami számomra cseppet sem volt vonzó” – mondta a színésznő.