Soha nem volt még ilyen nagy az érdeklődés a Sziget iránt, három telt házas napja volt a fesztiválnak, amin összesen 565.000 látogatást regisztráltak a hét nap alatt. Sokáig úgy tűnt, hogy az utolsó nap is megtelik, de az eső egy kicsit beleszólt. A szervezők már a jövő évet tervezik, a főszervező tájékoztatása szerint az első nagy név már körülbelül egy hónap múlva ismert lehet.

Látogatócsúcsot döntött a Sziget, soha nem volt még ilyen nagy érdeklődés. Három nap is telt ház volt, és összesen 565.000 látogató volt a hét nap alatt. „2016-ban 496 ezer látogatót jelentettünk be csúcsként, de akkor még volt mínusz egyedik és nulladik nap, melyek nem számítottak teljes napoknak, ezért csak 6 nappal számítottuk a látogatói számot” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

„Mostantól azonban hétnapos a program, ezért a teljes hetet számoljuk, így lehet, hogy 3 telt házas nappal számolva, majdnem 570 ezer látogatója volt az idei fesztiválnak az egy hét alatt.” Kádár Tamás korábban azt is elmondta, hogy egy hároméves növekedési stratégiát dolgoztak ki, melynek első lépéseként a 2018-as Nagyszínpad sztárfellépőire majdnem 1 milliárd forinttal többet költöttek idén, mint a korábbi évben, jövőre pedig ezt még egy félmilliárddal megfejelik, és már olyan nevek vannak kilátásban, akik biztosan sok látogatót hoznak a Szigetre, közülük az elsőre hamarosan fény is derül.

Azért az idei Sziget sem szűkölködött sztárfellépőkből, mint ahogy egyéb más műfajban is a legjobbakat hozta a fesztivál, ami ismét kicsalogatta a Budapesten forgató hollywoodi sztárokat, például itt volt maga Borat, azaz Sacha Noam Baron Cohen, brit komikus színész, aki feleségével, Isla Fisherrel érkezett Budapestre, és úgy érezte, nem hagyhatja ki a Szigetet. De akik felléptek, ők is jól érezték magukat: MØ például itt ünnepelte a születésnapját, Lianne La Havas a pasiját is elhozta, a War on Drugs ledöbbent, hogy milyen szuper a backstage vendéglátása, Kygo és Shawn Mendes a koncertjük után pedig úgy érezték, hogy szakmát kell váltaniuk, és a backstage-ben beálltak bartendernek, koktélokat keverve és sört csapolva a helyi közönségnek.

Mumford & Sons a koncertjük után megosztottak az Instagramon egy posztot: „Felébredve az elmúlt éjszakából – olyan volt, mint egy álom. Köszönjük @szigetofficial és köszönjük mindenkinek, akik megosztották velünk ezeket a pillanatokat. Szeretjük, amit csinálunk, és nagyon hálásak vagyunk”. Shawn Mendes ezt posztolta: „Ma este csordultig telt a szívem. Köszönöm Sziget!” Dua Lipa pedig így írt: „Az első nagyfesztiválos headline show-m. Micsoda álom!”

Korábban megírtuk, hogy megérkezett a Sziget kezdete óta számolt 9 milliomodik látogató is. Egy svájci diáklány, aki először jött a fesztiválra, amiről elmondása szerint nagyon sok jót hallott már, az utolsó napon érkezett, az Arctic Monkeys koncertjére. Jól vizsgázott a Love Revolution Green Planet, azaz a környezettudatos akciója. „Idén megdupláztuk az újrahasznosítható hulladék mennyiséget. Nagyjából 500.000 darabbal kevesebb szívószál fogyott, ezzel a felére esett vissza a mennyiség. A re-pohár bevezetése pedig azt eredményezte, hogy gyakorlatilag nem volt pohárhulladék a Szigeten, és valóban másfél millió eldobható pohártól tudtuk mentesíteni a környezetet. Így környezetvédelmi szempontból ez minden idők legsikeresebb Sziget Fesztiválja volt” – mondták a szervezők.