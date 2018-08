Sztárokkal és tűzijátékkal ünnepli Siófok augusztus 20-át

Idén is megrendezik Siófokon a nyári szezon legnagyobb ingyenes eseményét, az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kötődő Bor és Kenyér Ünnepét. Augusztus 16-tól 20-ig koncertekkel, gyerekprogramokkal és vásárral várnak mindenkit a kikötőben. Fellép többek között Tóth Vera, Deák Bill Gyula és a 100 Tagú Cigányzenekar is.

Már jó idejet népszerű hagyomány Siófokon a többnapos Bor és Kenyér Ünnepe. Az augusztus 20-ig tartó, négynapos esemény a várossá avatás 50. évfordulója alkalmából ezúttal

még több fellépővel és programmal vár mindenkit.

Csütörtökön, a fesztivál első napján, 18 órakor kezdődnek a koncertek: a popzenét folkkal keverő Folk on 45, illetve a siófoki Blokk Együttes zenél majd a kikötőben. Pénteken először A Dal-ban is szereplő, fiatalokból álló Patikadomb együttes ad koncertet, a nap fő fellépője pedig az idén 70. születésnapját ünneplő legendás bluesénekes, Deák Bill Gyula lesz.

Szombaton a Chameleon zenekar koncertjével indul a zenés program, majd Molnár György harmonikaművész és zenekara érkezik a színpadra, akikhez vendégként Bebe is csatlakozik. Vasárnap már korábban elkezdődnek a zenés programok: délután az Apáti Dixieland Band és a Hawaii Együttes lép fel. 19 órától pedig Tóth Vera énekel. Az estét Gerendás Péter és zenekarának koncertje zárja 21 órától. Augusztus 20-án, hétfőn a programot Siófok testvérvárosa, az izraeli Netanya küldöttségének műsora indítja. Utána nagyrészt a hagyományok jegyében telik majd a nap, délután fellép a Balaton Táncegyüttes, ők táncházat is tartanak, majd utánuk, 19 órától a 100 Tagú Cigányzenekar zárja a napot.

A programok között a délután folyamán megtartják a tradicionális kenyér- és a borszentelést is. A történelmi egyházak képviselői által megáldott kenyereket a siófoki képviselőtestület tagjai vágják fel, illetve

kiválasztják az év borát is a legjobb siófoki borok közül.

Természetesen az ünnepet megkoronázó látványos tűzijáték sem maradhat el, amely 21 órakor a mólóról fognak fellőni. Az estét a korábbi napokhoz hasonlóan hétfőn is utcabál zárja DJ Csucsu közreműködésével. Szombattól hétfőig 15 és 20 óra között gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők: lesznek népi ügyességi és asztali logikai játékok is. Emellett játszóház és ugrálóvár várja a kicsiket, továbbá kézművesvásár és gasztroárusok teszik teljessé az ünnepi élményt.