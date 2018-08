Több tízezer embert várnak az erdélyi dombok közé

Hazatér a Csíksomlyói passió. Az először 1981-ben, a napokban meghalt Kerényi Imre rendezésében bemutatott előadást tavaly kezdte újra játszani a Nemzeti Színház, és idén valóra válik a régi álom, azaz Csíksomlyón is bemutathatják. Az előadás augusztus 18-án, szombaton lesz, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben, a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén. A zarándoklathoz hasonlóan most is több tízezres tömeget várnak az előadásra, amely a keresztény hit alapjaira kérdez rá, és az európai kultuszközösség esélyeire hívja fel a figyelmet.