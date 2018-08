Ilyen lesz a hosszú hétvége Siófokon

A siófoki Plázs a hosszú hétvége ideje alatt esténként igazi fesztiválhelyszínné alakul: négy nap, három fesztivál és egy romantikus este várja a balatoni nyaralókat. A négy nap alatt ugyanis a Gold Beach Electronic Fest, a Music FM Disco Classics & House Classics Weekend, a WeLove Balaton Festival és Rakonczai Imre Piano koncertje gondoskodnak a teljes kikapcsolódásról.

A siófoki Plázs erős programmal készül a hosszú hétvégére, kis Ibizává változtatva a homokos tópartot. Augusztus 17-én a Gold Beach Electronic Fest veszi kezdetét a Plázson a hétvégére felállított party arénában a Nagystrand területén. A tehetséges Deborah De Luca tavalyi fellépése után tér vissza minimal techno ütemeivel a Balaton partjára, az éjszakában pedig fellép még Methodi Hristov, Reiner Zonneveld, Chelina Manuhutu, Jay Lumen, Budai, James Cole & Pat Duff és Alex Mine is. Másnaptól a MusicFM Disco Classics & House Classics Weekend veszi be a Plázst és Siófok szórakozóhelyét, a Palace-t, dupla bulit csapva. Szombaton a Plázson, a csillagok alatt a Disco Classics szettjeit Antonyo, Jovan, Lauer és DJ Nara szolgáltatja, míg másnap a Palace-ban a House Classics partyért Lauer, Jovan, Danny L, Willcox és Newl felelnek majd. A dupla buli ráadásul egy jeggyel látogatható.

A Plázson már harmadik alkalommal rendezik meg a WeLove Balaton Festivalt. A vízparti fesztivál a Plázson és a Nagystrandon felállított party arénában, közel 30 fellépő, köztük a külföldi és magyar dj-kkel készülnek. A teljesség igénye nélkül ott lesz Opitz Barbara, Burai Krisztián, Pixa, Bárány Attila, Yamina, Newik és Rick Sawyer is, míg az este nagyágyúja az ausztrál Will Sparks lesz, aki pillanatok alatt került be a legkeresettebb dj-k közé. Augusztus 20-án az ünnepi tűzijátékhoz Rakonczai Imre Piano estje teremti meg a hangulatot. Rakonczai Imrét a legtöbben a V.I.P. együttes tagjaként ismerik, az elmúlt években azonban énekes-zongoristaként járja a világot.