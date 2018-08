Világhírű magyar énekes is játszik Csíksomlyón

A világhírű operaénekessel, Molnár Leventével tér haza Erdélybe a Csíksomlyói passió című előadás. A Nemzeti Színházban 1981-ben bemutatott darabot Vidnyánszky Attila rendezésével tavaly vette elő a Nemzeti, és most szombaton Csíksomlyón lesz a szabadtéri premier, ahova több tízezer embert várnak.

Molnár Levente, a világ vezető operaházait megjárt bariton is játszik a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című előadásában, amelyet a színház augusztus 18-án, szombaton ad elő a csíksomlyói Nyeregtetőn. Ez a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helye is, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyereg, ahová több tízezer embert várnak szombatra.

Amellett, hogy az előadás a keresztény hitre kérdez rá, az európai kultúra esélyeire hívja fel a figyelmet, több szempontból is jelentős. Egyrészt a Nemzeti Színház igazgatója, az előadás rendezője, Vidnyányszky Attila azt mondta róla, hogy pályafutása legfontosabb turnéja lesz, aminek első állomása lesz Csíksomlyó. Másrészt az előadás múltja sem hagyható figyelmen kívül, ugyanis 1981-ben, még a napokban meghalt Kerényi Imre rendezésében mutatta be a Nemzeti Színház. De ott van

egy felemelőbb érdekesség is,

mégpedig az, hogy a Pilátust játszó világhírű bariton, Molnár Levente erdélyi származású. A 35 éves operaénekes Gyergyóremetén született, és onnan járta már be a világ legjelentősebb operaházait. Az ő szerepeltetése tehát nem csupán azért érdekes, mert az énekes ezúttal prózai szerepet játszik, hanem a nagyon erős erdélyi kötődés miatt is. Az énekes egyébként azt mondta az előadásról, hogy

túlmegy a művészeten: ez már spirituális misszió.

Az operaénekes azt is mondta, hogy hatalmas élmény neki olyan előadásban fellépni, ahol prózai szövegeket mondhat. Egyébként Molnár Levente énekelte Bánk bán szerepét az Operaház tavalyi évadát indító Bánk bán-ban, amit Vidnyánszky Attila rendezett. Molnár Levente a szerepről részletesen beszélt az Origónak. Akkor Magyarországon játszott, az Erkel Színházban, és az ezzel kapcsolatos érzéseiről azt mondta: „valóban nem könnyű elénekelni. Ráadásul itthon vagyok, Magyarországon, és ez szívszorító. Határon túli magyar vagyok. Mindig is éreztem, hogy magyarnak lenni kihívás, de megéri. Erre vagyok a legbüszkébb. A magyarságomra.” Most, a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió-jával pedig hazai környezetben, Erdélyben léphet fel.

A Csíksomlyóra vitt passióról Vidnyánszky Attila azt mondta, hogy „a helyi erőkkel kiegészített produkciót kicsit közösen hoztuk létre, kicsit mindenki magáénak érezhette”. A Nemzeti Színház igazgatója a „helyi erők” kifejezéssel az előadásban részt vevő, több száz erdélyi zenészre és táncosra, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyerekkórusára, valamint erdélyi származása miatt Molnár Leventére is utalt.