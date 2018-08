Rákkal műtötték az Omega zenészét

Az omegás Molnár Györgynek hatalmas szerencséje volt, ugyanis szívgyógyszere miatt derült ki, hogy szívproblémája mellett daganatos megbetegedése is van. Akkor megműtötték, és jó esélye van a teljes gyógyulásra.

Azt mondta, „döbbenten láttam, hogy véres a vizeletem, és bár görcs nem előzte meg, először vesehomokra gyanakodott a kezelőorvosom. Az egy hónapos gyógyszeres kezelés valóban kitisztította, de újból elkezdődött, méghozzá intenzívebben.

Ekkor vetődött fel, hogy az a véralvadásgátló okozhatja,

amit a szívem miatt kell mindennap injekcióznom. Ezért elmentem a kardiológus barátomhoz, aki mondta, akkor okoz véres vizeletet az alvadásgátló, ha valahol valami nincs rendben” – mondta a Blikknek. „Nem vagyok babonás, de izgultam, mit találnak, és a fejem fölött álló képernyőn magam is láttam, ahogy feltűnt az a két csúnya daganat. A főorvos úr ekkor közölte, hogy rákos vagyok, de rögtön neki is állt a kisebb és nagyobb, mogyoró méretű tumorok kiégetésének. Ezt is végignéztem” – mondta, és azt is hozzátette, hogy a műtőben csak a főorvos tudta, hogy 50 éve az Omegában játszik. „A hetvenedik évemet taposom, és nem félek olyasmitől, amit elkerülni nem tudok, de még