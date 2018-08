Olyan ez, mintha az ember magából tépne ki darabokat

Tavaly mutatta be a Nemzeti Színház a Csíksomlyói passió-t, amely most szombaton Csíksomlyón debütál többek között helyi művészek közreműködésével. Az alkalom különlegességét az is jelzi, hogy a darab rendezője, Vidnyánszky Attila élete legfontosabb bemutatójaként tekint az előadásra. Az Origo a tavalyi, budapesti és a mostani, csíksomlyói bemutató előtt is beszélgetett a készülő művészekkel.

Életük egyik legfontosabb előadására készülnek a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei, szombaton ugyanis a csíksomlyói Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben mutatják be a Csíksomlyói passió-t. A színház és a táncegyüttes művészei mellett több száz helyi táncos is fellép majd az előadásban. A produkció előzménye a Jézus szenvedéstörténetéről, a Nemzeti Színházban tavaly bemutatott előadás, ezt viszik el Erdélybe. Azonban a darabhoz hozzá kellett nyúlni, hogy

a különleges szabadtéri helyszínen is megállja a helyét.

A kicsit több mint háromórás előadást le is kellett rövidíteni. „Nem egyszerű kihúzni a már kész előadásból. Olyan ez kicsit, mintha az ember magából tépne ki darabokat. Bevallom, nehezen is megy. Most kezdtük a próbákat, az átkötéseket, a koreográfiák összekapcsolását. Egyébként

már egy éve készülünk a csíksomlyói bemutatóra, voltunk már terepszemlén, és nemsokára újra utazunk Csíksomlyóra, hiszen komoly logisztikai és szervezési háttér előzi meg a darab bemutatását” – mondta Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház igazgatója, a darab rendezője.

A még tavaly, a Nemzetiben bemutatott előadás próbáján forgatott az Origo stábja:

A most szombati, csíksomlyói produkcióról Vidnyánszky Attila már azt mondta, hogy számára ez a legfontosabb. Nemcsak a helyszín és a székely táncosok miatt különleges, hanem például azért is, mert Molnár Levente világhírű bariton is beáll egy epizódra. Ez azért is érdekes és tud felemelő lenni mind a közönségnek, mind Molnárnak, mert ő Gyergyóremetén, Erdélyben született.

Vidnyánszky Attila azt is elmondta, hogy a két előadás között alapvető különbség, hogy a Nemzetiben inkább az volt a cél, hogy a közönség belefeledkezzen a darabba, míg Csíksomlyón nagy energiákat kell majd kifelé árasztaniuk a tömegnek. „A Nemzeti Színházban bemutatott darab elmélyülést, ráhangolódást, belefeledkezést igényel. Inkább beszippantjuk a közönséget, minthogy kifelé áradva hatnánk az emberekre. Csíksomlyón éppen fordítva kell majd játszanunk: energiákat kell kilövellni” – mondta a rendező.

Az előadás koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, aki azt mondta, hogy többek között azért készítették el az előadást annak idején, mert reménykedtek benne, hogy egyszer lesz alkalom bemutatni Csíksomlyón is.

A Csíksomlyói passiót szombaton, helyi idő szerint 20 órától (közép-európai idő szerint 19 órától) mutatják be a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben, a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén. Az előadást élőben közvetíti a Duna Televízió.