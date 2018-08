Magyarok százezrei várják izgatottan a ma estét

Tavaly márciusban debütált a Csíksomlyói passió című előadás a Nemzeti Színházban, ma este pedig, hosszas előkészületeket követően Erdélyben, a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben, a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén is előadják helyi művészek közreműködésével.

Tavaly márciusban a Nemzeti Színházban mutatták be a Csíksomlyói passió-t, ma este pedig Erdélyben is előadják, ráadásul a csíksomlyói Hegynyeregben. Vidnyánszky Attila, a színház igazgatója, a darab rendezője azt mondta, hogy ez lesz élete legfontosabb előadása. A produkció társrendező-koreográfusa, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, Zsuráfszky Zoltán pedig azt is elárulta, hogy már darab készítésekor

abban reménykedtek, hogy egyszer Erdélybe is elvihetik a műsort.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei mellett helyi táncosok is közreműködnek a produkcióban.

Vidnyánszky Attila azt mondta, ha sikerül az előadás két órája alatt igazi közösséggé összekovácsolódniuk, akkor a Nemzeti Színház missziója teljesül. „A Nemzeti Színházban az elmúlt öt évben végzett munkánk eredményeként a csíksomlyói Nyeregben fog valóságossá válni, a maga teljességében megnyilvánulni az általunk képviselt gondolat, miszerint: a Nemzeti Színház a nemzet színháza”.

Nemcsak a közönség várja a ma esti előadást, hanem a színészek is. A darabban Máriát alakító Tóth Auguszta például elmondta, hogy Erdélyben már többször járt, de a Nyeregben még soha, ezért izgatottan várja a helyszín különleges energiáját. Berettyán Nándor pedig elsősorban nem színészként, hanem civil emberként várja az előadást.

Az előadás egyébként ingyenes, és helyi idő szerint este 8-kor, közép-európai idő szerint 7-kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti Nyeregben, a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat helyszínén. Az előadást élőben közvetíti a Duna Televízió.