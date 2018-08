Évekig tartó betegség után, 53 éves korában meghalt Neszmélyi Magdolna színésznő és műsorvezető.

A színésznő halálhírét a Femina írta meg Neszmélyi Magdolna egyik kolléganőjére hivatkozva.

Neszmélyi Magdolna a középiskola után költözött Budapestre, ahol a Magyar Rádió külső munkatársa lett, emellett a 25. Színház stúdiójában színészmesterséget tanult. A Thália, majd az Arizona Színházban játszott az 1990-es évek elejéig, de sokat rádiózott is, rendezőasszisztensként, majd színészként mesejátékok, hangjátékok tucatjának volt aktív közreműködője - írták róla.