Durván kiakasztotta rajongóit egy otromba megjegyzéssel az énekesnő

Ariana Grande durván beszólt az egyik rajongójának a körme miatt. Mivel senki nem értett egyet az énekesnővel, törölte a saját kommentjeit.

Ariana Grande Mexikóban egy nappal a hivatalos megjelenésnél korábban kezde el árulni új lemezét, a Sweetener-t. Az énekesnő legnagyobb rajongói azonnal meg is vették az albumot, és többen ki is tettek képeket legújabb zsákmányukról. Ariana Grande már ezt sem nézte jó szemmel, mivel szerette volna, ha például a borító meglepetés maradt volna mindenkinek. Azonban volt még valami, ami viszont rendesen kiakasztotta, és durván megsértette az egyik rajongóját. Ugyanis a rajongónak úgy sikerült lefényképeznie a CD-t és tokját, hogy a képbe belógott a koszos és talán még le is rágott körme.

#arianagrande humilities a fan by holding her album with “poorly cared” nail ☕️ pic.twitter.com/wutwpvWb4X — exposinpills (@exposinpills) 2018. augusztus 14.

„Ha már valaki kiszivágortatja, hogy hogyan néz ki az új lemez, akkor előbb ezzel foglalkozzon. Könyörgök. Ez a zene... túl jó ehhez” – írta kommentben Grande, és még a koszos körömről készített, ránagyított fotót is mellékelte. Kirohanását jócskán eltúlozta, amit abból és megérezhetett, hogy a bejegyzése alatt senki sem értett vele egyett, sőt. Több rajongója is azzal vádolta, hogy gyerekes, ráadásul kétszínű. Ezek után Grande már csak egy gyors törléssel tudott valamelyest javítani a helyzetén, de addigra már jópáran lementették a kommentje képernyőképét.