Volt, aki a mellbimbóját sem takarta el

Mégsem tarolt Cardi B az MTV Video Music Awardson. Bár az énekesnő 10 jelölést kapott, végül senki nem nyert többet háromnál. Kihívó ruhákból idén sem volt hiány: Rita Ora kitett magáért, igazából semmit nem takart a felsőruhája, de Nicki Minaj sem visszafogott ruhában jelent meg, Madonna pedig elérte, hogy mindenki róla beszéljen.

Júliusban hozták nyilvánosságra az idei MTV VMA Music Awards jelöltjeinek teljes listáját. Akkor úgy tűnt, hogy Cardi B tarolni fog, hiszen ő kapta a legtöbb, 10 jelölést. Utána következett Beyoncé és férje, Jay Z (vagyis a The Carters) 8 jelöléssel. De végül3 szobornál többet senki sem vitt haza.Az év videójának járó díjat Camila Cabello kapta a Havana című számáért, és ő lett az év előadója is.

Az év dala Post Malone Rockstar című száma lett, az év felfedezettje pedig Cardi B. Ariana Grande a sok jelölés ellenére „csak” az év pop videójának járó szobrocskát vihette haza a No Tears Left to Cry című daláért. Az idei Sziget Fesztivál fiatal sztárját, Shawn Mendest pedig 3 kategóriában is jelölték, mégis szobor nélkül tért haza,Azért ha már ott volt, előadta az In My Blood című slágerét. Az Aerosmith is fellépett a díjátadón, ráadásul Post Malone-al. Ariana Grande látványos show-t nyomott, egy csapat háttértáncos lánnyal hempergett a God Is A Woman című száma alatt.

Jennifer Lopezt pedig főleg a férfiak vették körül a színpadon.

A botrány természetesen idén sem maradt el: rászállt az internet Madonnára az öncélú beszéde miatt. A 60 éves énekesnő mielőtt kihirdette Camila Cabello győzelmét, megemlékezett Aretha Franklinről. Azonban a beszédével sokakat kiakasztott, ugyanis főképp a saját karrierjéről sztorizgatott.

Ráadásul a megjelenésére még az ijesztő jelző sem túlzás.

A FONTOSABB KATEGÓRIÁK GYŐZTESEI:

Az év videója:

Ariana Grande – No Tears Left to Cry

Bruno Mars – Finesse (Remix) [ft. Cardi B]

NYERTES: Camila Cabello – Havana [ft. Young Thug]

The Carters – APES**T

Childish Gambino – This Is America

Drake – God's Plan

Az év előadója:

Ariana Grande

Bruno Mars

NYERTES: Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Az év slágere:

Bruno Mars – Finesse (Remix) [ft. Cardi B]

Camila Cabello – Havana [ft. Young Thug]

Drake – God's Plan

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran – Perfect

NYERTES: Post Malone – rockstar [ft. 21 Savage]

Legjobb új előadó:

Bazzi

NYERTES: Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Legjobb közreműködés:

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – Meant to Be

Bruno Mars – Finesse (Remix) [ft. Cardi B]

The Carters – APES**T

NYERTES: Jennifer Lopez – Dinero [ft. DJ Khaled & Cardi B]

Logic – 1-800-273-8255 [ft. Alessia Cara & Khalid]

N.E.R.D – Lemon [ft. Rihanna]

Legjobb Pop Video:

NYERTES: Ariana Grande – No Tears Left to Cry

Camila Cabello – Havana [ft. Young Thug]

Demi Lovato – Sorry Not Sorry

Ed Sheeran – Perfect

P!nk – What About Us

Shawn Mendes – In My Blood

Legjobb Hip Hop Video:

Cardi B – Bartier Cardi [ft. 21 Savage]

The Carters – APES**T

Drake – God's Plan

J. Cole – ATM

Migos – Walk It Talk It [ft. Drake]

NYERTES: Nicki Minaj – Chun-Li

Legjobb Dance Video:

NYERTES: Avicii – Lonely Together [ft. Rita Ora]

Calvin Harris & Dua Lipa – One Kiss

The Chainsmokers – Everybody Hates Me

David Guetta & Sia – Flames

Marshmello – Silence [ft. Khalid]

Zedd & Liam Payne – Get Low (Street Video)

Legjobb Latin Video:

Daddy Yankee – Dura

NYERTES: J Balvin – Mi Gente [ft. Willy William]

Jennifer Lopez – Dinero [ft. DJ Khaled & Cardi B]

Luis Fonsi – Échame La Culpa [ft. Demi Lovato]

Maluma – Felices los 4

Shakira – Chantaje [ft. Maluma]

Legjobb Rock Video:

Fall Out Boy – Champion

Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood

NYERTES: Imagine Dragons – Whatever It Takes

Linkin Park – One More Light

Panic! at the Disco – Say Amen (Saturday Night)

Thirty Seconds to Mars – Walk On Water

Legjobb video üzenettel: