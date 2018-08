Én még ilyet nem láttam, hogy valaki ennyire fittyet hányjon a betegségre

Csonka András szerint egyértelműen utolsó szerepei, színházi feladatai tartották életben Székhelyi Józsefet, akit csodálatos színészként és nagyszerű emberként egyaránt sirat.

Esztergályos Cecília mellett, a Veres 1 Színház egy másik társulati tagját, Csonka Andrást is elértük. A két színész együtt játszott a színház New York-i páparablás című előadásában. Csonka András egy hosszú Facebook-üzenetben is elbúcsúzott kollégájától.

A színész az Origónak azt mondta: „éppen jöttem ki a közértből, mikor meghallottam, és annyira lebénított a dolog, hogy le kellett ülnöm egy padra, és azt éreztem, hogy rögtön ki kell írnom magamból. Ez egyszerűen borzasztó, mert az egy dolog, hogy csodálatos színész volt, de a világ nem tudja, hogy milyen ember volt. Azt, hogy milyen gondolatai voltak, hogy mennyi jóság volt benne. Azt szeretném, hogy olyan legyen a világ, mint amilyet ő megálmodott. És

én még ilyet nem láttam, hogy valaki ennyire fittyet hányjon erre a betegségre.

Tudtuk, hogy fájdalmai vannak, gyengül, kezelésekre jár, de így is vitte a lányát reggel az iskolába. Színpadra lépett, akkor is, ha alig bírta erővel. Ráadásul a Jó estét, Mr. Green egy kétszereplős darab, amiben végig színpadon van, ami nagyon fárasztó, pláne egy beteg embernek. Csodálatos alakítást nyújtott. Persze lehet, hogy pár ember azért ment be a színházba, mert hallották, hogy nincs jól, de

őt tényleg ez tartotta életben.

Én most éltem át először ilyet színésznél, hogy egy szerep, egy feladat tartotta életben. Ha nincs ez a szerep, nincsenek a feladatok, akkor talán már hamarabb elment volna. Nyilván a családja is rengeteget segített, és kapaszkodott is beléjük, de annyi szeretetet kapott a közönségtől is, hogy elképesztő. Én egyszerre siratom azt, hogy elment egy ilyen színész, és azt, hogy egy ilyen ember. Az én értékrendemben ez a két dolog együtt működik. Én a tehetséget nem tudom elvonatkoztatni az emberi értékektől. Ez a két dolog együtt tesz valakit igazán naggyá."