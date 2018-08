Így emlékezett Esztergályos Cecília Székhelyi Józsefre

Óriási komédiás volt, aki élete utolsó hónapjaiban makacsul ragaszkodott a szakmájához, ami erőt adott neki, és boldoggá tudta tenni. Eszetergályos Cecília így emlékezett a szerdán meghalt Székhelyi Józsefre.

Székhelyi József utolsó éveiben a Veres 1 Színháznál játszott, ahol társulati tag többek között Esztergályos Cecília is.

A színésznő kollégájáról az Origónak azt mondta: „Nagyon sokra értékeltem. Most egy színházban is voltunk, és gondoltam is rá többször, hogy majd találkozni fogunk, de végül nem úgy alakult. Azt tudom mondani, hogy nagyon a hatása alatt vagyok, mert éppen most hallottam a rádióban a hírt, ami borzasztó. Egyébként az egyik mostani szerepemben éppen azt mondom, hogy »engem az aggaszt, hogy napról napra fogyunk, kevesebben vagyunk«. Hát az én korosztályomnál ez fokozottan érvényes. Én 75 múltam, ő 72 volt, egy gimnáziumba jártak az öcsémmel, és nagyon szerették egymást. Én már jó régen játszottam vele, de

azt mindig is tudtam, hogy egy óriási komédiás volt.

Örültem, hogy a betegsége előtti időszakban, és még közben is boldog tudott lenni, mert a szakmájának élhetett. És még akkor is játszott, amikor már nagyon nem volt jól. Rettenetesen sajnálom. Egy életvidám, kedves ember volt, és sajnos most megint egy nagy kaliberű színésztől kell búcsút vennünk.