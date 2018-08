Így emlékeznek a barátai Székhelyi Józsefre

Hosszú betegség után, szerdán meghalt Székhelyi József, akiről rengeteg barátja, színésztársa emlékezett meg a közösségi oldalakon.

Pályatársai, kollégái is megemlékeztek Székhelyi Józsefről a közösségi oldalakon. Csonka András is megosztott egy személyes történetet Székhelyiről. Néhány hete látta a színpadon utoljára, sajnos akkor már nagyon gyenge volt, így az előadás után már nem tudtak beszélni, de nagy meglepetésére másnap felhívta Székhelyi. Azt mondta, előző este annyira rosszul volt, hogy azt sem tudta, hogy megy haza. Csonka András azt is leírta, hogy

nemcsak színészként volt csodálatos, hanem emberként is.

Joshi Bharat júliusban készített interjút Székhelyi Józseffel. A színész két nappal a gerincműtétje után is derűsen nyilatkozott, azt mondta, hogy ez szinte semmi ahhoz képest, hogy néhány nap múlva újra színpadra állhat kedvenc szerepében. „Az ember nem lehet gyenge. Az embernek legyőzhetetlennek kell lennie” – mondta.

Farkasházi Réka azt írta Székhelyi Józsefről, hogy egy kicsit neki is a papája volt.

Schmied Zoltán, a Centrál Színház művésze egy képet osztott meg a Facebookon, amin együtt játszanak egy darabban.

Szinetár Dóra arra kérte a rajongóit a Facebookon, hogy gondoljanak egy kicsit Székhelyi Józsefre. „Nagyon szerettem.

Nagyon sokat jelentett nekem. Azt hiszem, mondhatom, hogy a barátom volt” – írta.

Őszi Róbert író rajongott Székhelyi Józsefért. Legjobb tulajdonságainak pedig örök derűjét és optimizmusát tartotta.

Ábel Anita az Instagramra posztolt Székhelyi Józsefről egy képet.

Anita Ábel (@abel.anita) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2018, időpont: 9:03 (PDT időzóna szerint)

A Gólem Színházban Székhelyi József alakította az egyik főszerepet a Halpern és Johnson-ban, az előadás egyik jelentős kelléke a temetői pad volt. A színház Székhelyi halálát követően azt írta, hogy az a bizonyos pad üres, és többet már nem is ülnek rá.

A Madách Színházhoz hasonlóan Az Élet Menete Alapítvány is saját halottjának tekinti Székhelyi Józsefet. A színész az egyik alapítója volt, az alapítvány célja, hogy életben tartsák a holokauszt emlékét, valamint küzdjenek a rasszizmus és a kirekesztés ellen. Az alapítvány gondoskodik a temetéséről is.

A Veres 1 Színház leírta Székhelyi József szerepeit, és azt is hozzátették, hogy Mr. Green bőrébe szeretett a legjobban bújni. „Távozása pótolhatatlan veszteség, hiánya betölthetetlen űr. Nélküle vacakabb lett a világ” – írták.