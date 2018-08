Szirtes Tamás Székhelyi Józsefről: Kiváló kolléga és nagyszerű színész volt

„Kiváló kolléga és nagyszerű művész volt.” Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója így emlékezett egykori kollégájára, Székhelyi Józsefre, akivel együttműködésük mindig nagyon élvezetes és tanulságos volt.

A Madách Színház igazgatója, Szirtes Tamás már jó ideje rendezőként dolgozott a teátrumnál, mikor Székhelyi József 1983-ban odakerült. Az igazgató az Origónak többek között azt mondta egykori kollégájáról, hogy együttműködésük mindig nagyon élvezetes és tanulságos volt.

„Székhelyi Jóska kiváló kolléga és nagyszerű művész volt. Színházszerető, a szakmáját magas színvonalon művelő színész, akinek pályafutása – sajnos most már azt lehet mondani, drámai keretes szerkezetben – szinte a Madách Színházzal indult, és azzal is végződött. Júliusban itt lépett fel utoljára a Szerelmes Shakespeare-ben. Sokszor dolgozhattam vele. Már a Madách Színházban töltött első éveiben is rendeztem őt, és

„Gondolkodó színész volt, aki tevékeny részt vállalt az alkotófolyamatban, a szerepértelmezésben. Valódi partnere volt a rendezőnek és a kollégáknak. Jelentős és nagyon jó alakítások fűződnek a nevéhez. A Madách színházi szerepei közül legszívesebben Shakespeare Szeget szeggel-jében alakított Angelóra emlékszem. Érdekes volt, drámai és kemény. Ennek ellenkező véglete a Szentendrei Teátrumban előadott Dundo Maroje című szerb népi komédia, amiben Jóska az egyik komédiás főszerepet játszotta. Mindkettőben nagyszerű volt.”