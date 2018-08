Cseh Tamásra emlékeznek Siófokon

Rendhagyó produkcióval zárul augusztus 25-én a siófoki Színpart idei évada. Népszerű színészek, köztük Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter idézik meg Cseh Tamás örökségét. Augusztus utolsó szombatján emellett ingyenes retro koncertekkel egybekötött jótékonysági napot is tartanak a siófoki Nagystrandon található Plázson.

Augusztus utolsó hétvégéjén is különböző programokkal várja a látogatókat a várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok. A budapesti Játékszín Színpart-sorozatának utolsó produkciójaként augusztus 25-én egy Cseh Tamás-estet láthat a közönség, ráadásul ezúttal nem énekesek, hanem színészek idézik meg a művészt. Az est ezért egyfajta újragondolása is Cseh Tamás életművének, hiszen minden színpadra lépő színész a saját egyéniségén keresztül átszűrve adja elő a jól ismert dalokat. A produkció egységességét Hrutka Róbert zenei rendezése és hangszerelése adja meg, aki Cseh Tamás állandó alkotótársa, Bereményi Géza segítségével állította össze az előadást.

A másfél órás esten összesen hét színész, Für Anikó, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Kálloy Molnár Péter, Rudolf Péter, Nagy Dániel Viktor és Szegezdi Róbert áll színpadra. A művészek egy hatfős zenekarral kiegészülve külön-külön és közösen is énekelnek dalokat. A produkció évek óta megy az országban, de időnként új dalokkal és fellépőkkel frissítik fel, Siófokon pedig Kálloy Molnár Péternek köszönhetően egy olyan dal is elhangzik majd, amely korábban egyik előadáson sem. Ez a Gyermekkorom, amely a színész kérésére került be a repertoárba, és most először hallhatja a közönség Hrutka Róbert átdolgozásában. Szintén szombaton a Plázs és a siófoki Nagystrand összefogásában jótékonysági napot is rendeznek, amina Siófoki Állatvédő Alapítvány számára gyűjtenek adományokat. A jótékonysági napot az első Retro Rádió Fesztivál keretében ingyenes retro koncertek zárják. Fellép a Napoleon Boulevard, az Emelet és a Neoton Família Sztárjai is, a koncertek között pedig a rendezvény házigazdája, DJ Dominique konferál majd.